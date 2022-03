Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su kadın futbolunun geleceğini değerlendirdi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nihan Su, Türkiye'de kadın futbolunun geleceğine inandığını söyledi.

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan, şu anda da doktorasını yapan tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kadın futbolunun geldiği noktanın kendisini heyecanlandırdığını aktaran Nihan Su, "Türkiye adına doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim, bu beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Büyük kulüpler işin içine girince reklam, marka değeri ve sponsorluklar artıyor. Bu da kadın futbolcuların kendilerini sağlıklı ortamlarda ifade etmesine olanak tanıyor. Devamında milli takımlara yansımasının ciddi olumlu etki oluşturacağını düşünüyorum. Yavaş ilerliyor görülebilir ama bence çok doğru bir zamanlamaydı. Türkiye'de kadın futbolcu sayısının fazlasıyla artacağını düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu, büyük kulüplerin ve sponsorların işin içine biraz daha dahil olması çok önemliydi. Belki de daha önceki yıllarda beklediğimiz bir süreçti ama şu an itibarıyla baktığımızda da çok olumlu bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinde hem genç hem de A Milli takım formalarını terleten Nihan Su, sporun içerisinde yer alan bir ailede büyüdüğünü dile getirerek, aile desteğinin kadın futbolundaki önemine de değindi.

Teknik direktörlük kariyerinde kulüpler bazında önemli başarılar elde eden ve milli takımlar seviyesinde 8 sene görev yapan Su, sözlerini şöyle sürdürdü:

Fenerbahçe'den bana bir telefon geldi ve benimle görüşmek istediklerini söylediler. Çok mutlu oldum. Çok onur, gurur duydum. Sonuçta böyle büyük bir camiada bir kadın teknik direktörün tercih edilmiş olması beni fazlasıyla heyecanlandırdı. Ben de zaten böylesine büyük bir kulüpte görev almak için hiç düşünmedim, 'bu benim için onurdur' dedim. Herhangi bir teferruata da gerek yok diye düşündüm. Geldiğim ilk günden beri de gerek başkanımız gerek yönetim kurulu üyelerimiz gerekse de tüm çalışanlarımız ve oyuncularımız bana olan desteğini fazlasıyla hissettirdiler.

"CAMİAMIZ KADIN FUTBOLUNU ÇOK İYİ SAHİPLENDİ"

Nihan Su, Fenerbahçe camiasının tüm amatör branşlar gibi kadın futbolunu da çok iyi bir şekilde sahiplendiğini dile getirdi.

Sarı-lacivertlilerin her branşta çok başarılı bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Su, "Fenerbahçe gerçek anlamda bir spor kulübü. Her branşta çok başarılı bir tarihe sahibiz ve bunu sürdürülebilir kılıyoruz. Şimdi kadın futbol takımı da eklendi. Camiamız bu durumu çok iyi bir şekilde sahiplendi. Bu anlamda çok şanslı olduğumuzu hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin büyüklüğünün kapısından girildiği anda hissedildiğini aktaran deneyimli teknik direktör, "Bu kapıdan girdiğiniz andan itibaren Fenerbahçe'nin büyüklüğü belli oluyor. Burada simge olmuş, geçmişte tarihimizde iz bırakan birçok kadın sporcumuz da var. Onlara da teşekkür ediyorum çünkü onlar bizim için bir idol ve ilham kaynağı. Genç kızlarımıza ve bizlere çok güzel bir yol açmışlar. Kadın sayısının burada fazla olması, şubelerimizin başarıdan başarıya koşması bize de fazlasıyla sorumluluk yüklüyor. İnşallah kadın futbol takımı olarak amatör branşlardaki başarıları biz de aynı noktaya getirebiliriz." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN İMKANLARI FARKLI"

Nihan Su, Fenerbahçe'nin tesisleri itibarıyla çok farklı imkanlar sunduğunu ifade etti.

Tesislerin imkanlarının oyuncuların aidiyetini artırdığını aktaran Su, "Özellikle il dışından gelen 18 yaş altı oyuncularımız var, burada konaklatabiliyoruz. Tabii ailelere de teşekkür ediyorum çünkü kızlarını bize emanet ediyorlar. Biz de her anlamda onların sosyal, kişilik ve futbola dair gelişimlerinden burada net olarak sonuç alabiliyoruz. Bu ortamda olmak, analiz ve atletik performansla ilgili detaylarda sahip olmak, evimizde ya da kendi koşullarımızda gibi bulunabilmek kadın futbolundaki kulüpler adına da bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Futbol oynamak isteyen genç kızların Fenerbahçe'ye çok ciddi talebinin bulunduğuna değinen Su, şöyle devam etti:

Biz çok büyük bir camiayız. Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın her yerinde çok iyi Fenerbahçeliler var ve hepsi kurulduğumuz ilk günden beri kendi kız çocuklarıyla ilgili olarak da burada çubuklu formamızı giymek istediklerini söylüyorlar. Çok ciddi talepler alıyoruz ve bundan çok mutluyuz. Federasyonda görev yaptığım süre içerisinde de Türkiye'nin doğusundan batısına birçok ili gezdim. Birçok kızımız bana ve ekibimize ulaştı ve onların futbol hayatlarına dokunmak istedik. Şu anda da altyapıyla ilgili bazı çalışmalar içerisindeyiz. Keza futbol okulumuz hafta sonu burada çalışmalarını devam ettiriyor. Onlarla da zaman zaman buluşuyoruz. Ben Türkiye'de birçok yetenekli kız çocuğumuzun olduğunu biliyorum, görüyorum ve bunu deneyimlemiş bir insan olarak söylüyorum. Her birine ulaşmamız gerekiyor. Belki lokalde başlayıp daha sonra onlara bizim gibi büyük kulüplerin sağlayacağı imkanlarla elit düzeye çekerek kulüplerimizin de ciddi kaynak oluşturacağını düşünüyorum. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle bu konunun detaylı bir analizini yapmak gerekiyor. Sonuçta biz ülke olarak çok ciddi bir genç potansiyele sahibiz ve bunun yarısı da kız çocuğu.

"ÇALIŞAN KADIN SAYISININ ARTMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Nihan Su, kadın futbolunda çalışan kadın sayısının artması gerektiğini ifade etti.

Kız çocukları için futbol oynamanın büyük avantajlar oluşturduğunun da altını çizen Su, "Büyük kulüplerin avantajlarının yanı sıra milli takımlara gittiklerinde 10 kez resmi müsabakada milli oldukları zaman spor akademilerini bitirdikleri takdirde istedikleri illere beden eğitimi öğretmeni olarak atanma şansına sahipler. Gençlik ve Spor Bakanlığımız millilik bursu veriyor ve bu da ciddi anlamda ailelerin yükünü azaltıyor. Birçok kapı onlara açılmış oluyor. Ben bu anlamda çalışan kadın sayısının artması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeni kurulan kadın futbol takımlarının sezona Süper Lig'den başlamasının eleştirilmesine ilişkin ise "Biz her iki opsiyonu da dikkate alarak yola çıktık. Gerek 3. ligden gerekse en üst ligden başlayabilirdik. Bu federasyona sunuldu ve federasyonumuz bu sene ilk defa Süper Lig kurdu. Süper Lig'de erkek takımında yer alan 8 kulübün aynı anda başvuruda bulunması federasyonunun dikkatini çekti ve kadın futbolunun marka değerini artırmak, rekabetçi bir ligi oluşturabilmek adına da bu kulüpleri direkt Süper Lig'den başlattı. Bizim sorumluluğumuz da burada arttı. Neticede büyük bir kulübüz ve iyi bir takım oluşturmamız gerekiyordu. Sadece A takım değil biz altyapılarda da sürdürülebilir bir oluşum yapmak istiyoruz. 28 oyuncumuz var ama ilerde bu sayıyı artıracağız." yorumunda bulundu.

"SEZONU EN İYİ YERDE BİTİRECEĞİZ"

Nihan Su, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni en iyi yerde bitireceklerine inandığını belirtti.

Ligin 14. haftasında oynayacakları Ataşehir Belediyespor müsabakasının hazırlıklarını iyi bir şekilde sürdürdüklerini anlatan Su, "Bu sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Takımımızın geldiği noktaya bakacak olursak elde ettiğimiz sonuçlar, camianın sahip çıkması, taraftarın her maçı takip etmesi, FBTV'nin maçları yayımlaması, bunlar bize sorumluluk yüklüyor. Bir teknik direktör olarak oyuncularımın neler beklediğini biliyorum. Kadın teknik direktör olarak bana verilen şansı iyi kullanmak istiyorum. Huzurlu ve mutluyum, oyuncularım da burada olmaktan çok mutlu." diye konuştu.

"KADINLARIN, KENDİLERİNİ RAHAT İFADE EDEBİLDİĞİ BİR TOPLUMDA VAR OLMALARINI İSTİYORUM"

Nihan Su, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin şunları kaydetti:

Son 3,5 yıldır Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin desteklediği HeForShe hareketine de katkı sağlayan bir kulübüz. Burada başkan ve yönetim kurulu üyeleri bu anlamda çok katkı sağlıyor. Bir kadın teknik direktöre şans verilmesi bunun en büyük göstergesi. Biz her zaman kadın ve erkeğin bir arada olduğu eşitliği benimseyen bir kulübüz. Toplumun hiçbir alanında, hiçbir bireye şiddetin olmasını kabul etmiyoruz. Kadınların daha güvenli, daha sağlıklı her alanda kendini ifade edebildiği bir toplumda var olmasını istiyoruz. Her alanda çok başarılı kadınlarımız var. Kadının olduğu yerde bir güzelliğin ve farkındalığın olduğuna inanıyorum. Kadına şiddete son diyoruz, her koşulda kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.