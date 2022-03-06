Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı devre arasında flaş açıklama

Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı devre arasında flaş açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin devre arasında sarı-lacivertliler flaş bir açıklama yayınladı. Yapılnan açıkmalada, "Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm türkiye gördü!" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 20:05 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 20:17
Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı devre arasında flaş açıklama

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık!

Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm türkiye gördü!

TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!

DİĞER
Son dakika: Murat Sancak'tan Yunus Akgün'e şok tepki! Galatasaray ve Fatih Terim sözleri...
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 10 kişi! İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü: İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor