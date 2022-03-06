Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı devre arasında flaş açıklama

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:

Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık!

Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm türkiye gördü!

TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!