Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı devre arasında flaş açıklama

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI:
Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık!
Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm türkiye gördü!
TFF Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir!
GECE YARISI ATANAN HAKEM KONUSUNDA DUYDUĞUMUZ ENDİŞEYİ AÇIKLAMIŞTIK!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 6, 2022
HAKLI OLDUĞUMUZU 17. DAKİKADA TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ!
TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞUNU UNUTUP HAKEM ATAMALARINA YARDIMCI OLAN KİŞİ ER YA DA GEÇ HESAP VERECEKTİR!