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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın geleceği emin ellerde! İşte o isimler

Sezonu kupasız kapatmayı büyük ölçüde garantileyen Fenerbahçe, her ne kadar taraftarını üzse de takımın genç oyuncuları gelecek için umut veriyor. Son dönemde birçok genç yeteneği kadrosuna dahil etmeyi başaran sarı lacivertlilerde Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve son transfer İsak Vural camiayı heyecanlandırıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın geleceği emin ellerde! İşte o isimler

Şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan, Türkiye Kupası ve Avrupa'dan da elenen Sarı-Lacivertliler tüm bu olumsuzlukların içinde genç yetenekleri ile gelecek için umut veriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın geleceği emin ellerde! İşte o isimler

Takvim'in derlediği habere göre; bu sezon altyapısından çıkan Arda Güler ile Muhammed Gümüşkaya'ya A takımda yer veren Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde oynayan ve kiralık olarak gönderdiği çok sayıda genç yeteneği de bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın geleceği emin ellerde! İşte o isimler

İşte Fenerbahçe taraftarlarını fazlasıyla heyecanlandıran o genç yetenekler: Altay Bayındır (23): Genç yaşta takım kaptanlığına yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın geleceği emin ellerde! İşte o isimler

Birçok Avrupa kulübünün radarında. Ferdi Kadıoğlu (22): Bu sezonun tartışmasız yıldızı. Görev verilen her bölgede müthiş katkı verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın geleceği emin ellerde! İşte o isimler

EN SON ISAK VURAL GELDİ

Burak Kapacak (22): Şu ana kadar bekleneni veremese de önemli yetenekleriyle önümüzdeki yıllarda adından söz ettirmeye aday.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın geleceği emin ellerde! İşte o isimler

Berke Özer (21): Altay'ın yokluğunda kaleye geçti ve iyi bir performans gösterdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın geleceği emin ellerde! İşte o isimler

Muhammed Gümüşkaya (21): Pereira döneminde forma giymeye başlayan genç yıldız kiralık olarak gittiği Giresun'da da fark yaratıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın geleceği emin ellerde! İşte o isimler

Çağtay Kurukalıp (20): Hatay maçındaki futboluyla gelecek 10 yılda Fenerbahçe'nin sol beki olabileceğini gösterdi. Arda Kurtulan (19): Altyapının dikkat çeken isimlerinden birisi. U19 liginde 7 gole imza attı.,

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın geleceği emin ellerde! İşte o isimler

Ruhan Arda Aksoy (18): Fenerbahçe'nin sağ bek sorununa çözüm olabilecek bir isim olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın geleceği emin ellerde! İşte o isimler

Arda Güler (17): Şu anda Fenerbahçeli taraftarları futbola bağlayan isim. Melih Bostan (17): Fenerbahçe altyapısının en değerli parçalarından.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın geleceği emin ellerde! İşte o isimler

İsak Vural (15): Benfica'dan transfer edildi. Portekiz kulübünün gelecekteki büyük bir yıldız adayı olarak gösteriliyordu.

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