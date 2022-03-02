FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın geleceği emin ellerde! İşte o isimler

Şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan, Türkiye Kupası ve Avrupa'dan da elenen Sarı-Lacivertliler tüm bu olumsuzlukların içinde genç yetenekleri ile gelecek için umut veriyor.

Takvim'in derlediği habere göre; bu sezon altyapısından çıkan Arda Güler ile Muhammed Gümüşkaya'ya A takımda yer veren Fenerbahçe'nin alt yaş kategorilerinde oynayan ve kiralık olarak gönderdiği çok sayıda genç yeteneği de bulunuyor.