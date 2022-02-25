FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw o tarihte İstanbul'da! 2 yıldızı sildi

İSMAİL KARTAL, LÖW'ÜN YARDIMCISI OLACAK

Löw, mevcut kadronun durumuyla ilgili görüş almak için İstanbul'da ve Fenerbahçe'nin şu an başında olan İsmail Kartal'la bir süredir temas halinde. Buna göre İsmail Kartal, yaz aylarında Joachim Löw'ün yardımcısı olarak görev yapacak. 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Löw, ayrıca o dönemki iki yardımcısını da götürmek istiyor.