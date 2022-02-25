FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw o tarihte İstanbul'da! 2 yıldızı sildi

Başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe'de gelecek senenin planları yapılmaya başlandı. Tartışılmayacak bir isme takımı emanet etmek isteyen sarı-lacivertlilerde Joachim Löw ismi ön plana çıktı.
Başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe'de gelecek senenin planları yapılmaya başlandı. Tartışılmayacak bir isme takımı emanet etmek isteyen sarı-lacivertlilerde Joachim Löw ismi ön plana çıktı.
Fenerbahçe ile Joachim Löw arasındaki görüşmelerde sona gelindiğini Alman basını duyurdu... Akşam'ın derlediği habere göre; Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan ve uzun süredir Fenerbahçe'yle görüşen Löw'ün mayıs ayında İstanbul'a yerleşeceği de belirtildi.
Haberde şu ifadelere yer verildi: "Löw'ün yaz aylarında Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini üstlenebileceği uzun süredir biliniyor. Şimdi ise Löw'ün Kadıköy'ün geleneksel kulübüyle sözleşme imzalayacağı ihtimalini artıran yeni detaylar var.
İSMAİL KARTAL, LÖW'ÜN YARDIMCISI OLACAK
Löw, mevcut kadronun durumuyla ilgili görüş almak için İstanbul'da ve Fenerbahçe'nin şu an başında olan İsmail Kartal'la bir süredir temas halinde. Buna göre İsmail Kartal, yaz aylarında Joachim Löw'ün yardımcısı olarak görev yapacak. 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Löw, ayrıca o dönemki iki yardımcısını da götürmek istiyor.
Şimdiden İsmail Kartal'la çok iyi çalışıyor ve iyi geçiniyor. Löw, mayıs ayından itibaren İstanbul'a yerleşecek. Çünkü Süper Lig, mayıs sonuna kadar sürecek ve Joachim Löw son gözlemlerini yapacak.
FENERBAHÇE'DE 2 AYRILIK!
Alman teknik adam Joachim Löw'ün Fenerbahçe ile imzalaması büyük patlamaya neden olacak ve büyük olasılıkla başarılı bir geleceğin temelleri atılacak. Löw bir futbol kültürü yaratmak amacında."
Sarı-Lacivertliler'in Löw'ü mart ayı içinde açıklaması da bekleniyor. Alman teknik adamın, yeni sezon planlamasını da İsmail Kartal'la birlikte yapacağı, gidecek ve kalacak oyuncuları beraber belirleyecekleri gelen bilgiler arasında...
Fenerbahçe'nin Jose Sosa, Luiz Gustavo gibi oyuncularla sezon sonunda vedalaşması bekleniyor.