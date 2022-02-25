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FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw o tarihte İstanbul'da! 2 yıldızı sildi

Son dakika spor haberi: Teknik direktör konusunda uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Joachim Löw'den müjdeli haber geldi. Dünyaca ünlü çalıştırıcı ile yapılan görüşmelerde mutlu sona çok yaklaşıldı ve artık imzaların atılması bekleniyor. Temasların olumlu geçmesinin ardından Alman teknik direktörün imzaya geleceği tarih de belirlendi. Fenerbahçe'yi anazliz eden Joachim Löw'ün kadroda düşünmediği isimleri yönetime ilettiği iddia edildi. İşte Löw'ün İstanbul'a yerleşeceği tarih ve takımdan gönderilecek 2 yıldız...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 10:51
FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw o tarihte İstanbul'da! 2 yıldızı sildi

Başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe'de gelecek senenin planları yapılmaya başlandı. Tartışılmayacak bir isme takımı emanet etmek isteyen sarı-lacivertlilerde Joachim Löw ismi ön plana çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw o tarihte İstanbul'da! 2 yıldızı sildi

Fenerbahçe ile Joachim Löw arasındaki görüşmelerde sona gelindiğini Alman basını duyurdu... Akşam'ın derlediği habere göre; Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan ve uzun süredir Fenerbahçe'yle görüşen Löw'ün mayıs ayında İstanbul'a yerleşeceği de belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw o tarihte İstanbul'da! 2 yıldızı sildi

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Löw'ün yaz aylarında Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini üstlenebileceği uzun süredir biliniyor. Şimdi ise Löw'ün Kadıköy'ün geleneksel kulübüyle sözleşme imzalayacağı ihtimalini artıran yeni detaylar var.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw o tarihte İstanbul'da! 2 yıldızı sildi

İSMAİL KARTAL, LÖW'ÜN YARDIMCISI OLACAK
Löw, mevcut kadronun durumuyla ilgili görüş almak için İstanbul'da ve Fenerbahçe'nin şu an başında olan İsmail Kartal'la bir süredir temas halinde. Buna göre İsmail Kartal, yaz aylarında Joachim Löw'ün yardımcısı olarak görev yapacak. 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Löw, ayrıca o dönemki iki yardımcısını da götürmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw o tarihte İstanbul'da! 2 yıldızı sildi

Şimdiden İsmail Kartal'la çok iyi çalışıyor ve iyi geçiniyor. Löw, mayıs ayından itibaren İstanbul'a yerleşecek. Çünkü Süper Lig, mayıs sonuna kadar sürecek ve Joachim Löw son gözlemlerini yapacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw o tarihte İstanbul'da! 2 yıldızı sildi

FENERBAHÇE'DE 2 AYRILIK!
Alman teknik adam Joachim Löw'ün Fenerbahçe ile imzalaması büyük patlamaya neden olacak ve büyük olasılıkla başarılı bir geleceğin temelleri atılacak. Löw bir futbol kültürü yaratmak amacında."

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw o tarihte İstanbul'da! 2 yıldızı sildi

Sarı-Lacivertliler'in Löw'ü mart ayı içinde açıklaması da bekleniyor. Alman teknik adamın, yeni sezon planlamasını da İsmail Kartal'la birlikte yapacağı, gidecek ve kalacak oyuncuları beraber belirleyecekleri gelen bilgiler arasında...

FENERBAHÇE HABERİ: Joachim Löw o tarihte İstanbul'da! 2 yıldızı sildi

Fenerbahçe'nin Jose Sosa, Luiz Gustavo gibi oyuncularla sezon sonunda vedalaşması bekleniyor.

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