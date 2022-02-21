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Fenerbahçe'ye kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Club Brugge ve Ajax devrede

18 yaşında imza attığı Fenerbahçe'de, özellikle Vitor Pereira'nın taktiğinde adından söz ettiren Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Belçika basını, genç yıldız için Club Brugge ve Ajax'ın devrede olduğunu yazdı. İşte transferde öne çıkan detay... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2022 Pazartesi 12:37
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'ye kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Club Brugge ve Ajax devrede

Fenerbahçe'ye sol ön oyuncusu olarak gelen ancak bu sezon sol beke hapsolan Ferdi Kadıoğlu, son olarak Slavia Prag ile oynanan maçta 1 gol 1 asist ile oynamıştı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Club Brugge ve Ajax devrede

Sarı lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ferdi, maçın ardından görüşmeleri menajerim yürütüyor açıklaması yaptı.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Club Brugge ve Ajax devrede

Belçika basınına yansıyan habere göre Club Brugge, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Noa Lang yerine Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor. Habere göre Brugge'ün yanı sıra Ajax da Ferdi'yi isterken, Hollandalılar Slavia Prag maçını da tribünden takip etti.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Club Brugge ve Ajax devrede

Haberde ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun özelliklerinden şöyle bahsedildi;

"Kısa süre önce Türk Milli Takımı'nda oynamaya karar veren Ferdi Kadıoğlu, mükemmel bir ilk dokunuş ve canlı bir dripling ile harika bir futbol yeteneğine sahip. Hollanda okulundan gerçek bir kanat oyuncusu yani. 22 yaşındaki oyuncu oyunun temposunu belirleyebiliyor ve hızlanmaları, çalımları ve taklitleriyle doğrudan rakiplerine çok fazla korku salıyor.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Club Brugge ve Ajax devrede

İşte Belçika basınına yansıyan o haber...

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