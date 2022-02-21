Fenerbahçe'ye kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Club Brugge ve Ajax devrede

Haberde ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun özelliklerinden şöyle bahsedildi;

"Kısa süre önce Türk Milli Takımı'nda oynamaya karar veren Ferdi Kadıoğlu, mükemmel bir ilk dokunuş ve canlı bir dripling ile harika bir futbol yeteneğine sahip. Hollanda okulundan gerçek bir kanat oyuncusu yani. 22 yaşındaki oyuncu oyunun temposunu belirleyebiliyor ve hızlanmaları, çalımları ve taklitleriyle doğrudan rakiplerine çok fazla korku salıyor.