Slavia Prag'ın Mesut Özil heyecanı! "Muazzam bir oyuncu"

Slavia Prag'ın Çek santrforu Stanislav Tecl, Fenerbahçe karşısında istediklerini sahaya yansıttıkları takdirde rövanş öncesi avantajlı bir skor alacaklarına inandığını aktardı.

Fenerbahçe'nin ilk müsabakada favori olduğunun altını çizen Tecl, "Elimizden geleni yapacağız. Tur için şansımız olduğunu düşünüyorum. İki maç sonunda turu geçeceğimize inanıyorum. Fenerbahçe'nin harika ve çok teknik oyuncuları var. Agresif oynayarak onların bu oyunlarını dize getirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Takımdan önemli oyuncuların ayrılmasıyla ilgili konuşan Stanislav Tecl, "Takım oyunumuzu kaybetmedik. Takımda moraller son derece yüksek. Kadroda bazı eksiklerimiz olsa bile bu oyuncuların yerini doldurabilecek genç isimler var. Takımdaki bu kayıpların bizim için problem olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Trpisovsky'nin takımın başında sahaya çıkamayacağının hatırlatılması üzerine Tecl, "Ciddi bir problem çıkmayacağını düşünüyorum. Antrenörler her zaman iletişim halinde. Oyunu sahada oyuncular oynuyor. En iyi şekilde kendimizi sahaya verirsek maçtan iyi bir skorla ayrılacağımızı düşünüyorum. Son maçlarda performansımız çok iyi değildi. Biraz daha sakin olmalıyız. Alışık olduğumuz oyunu oynamalıyız. Yavaş yavaş toparlanacağımızı inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

"MESUT ÖZİL MUAZZAM BİR OYUNCU"

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen yıldız futbolcu Mesut Özil'in yarın sahada olmasını istediğini belirten Tecl, "O harika bir kariyeri olan muazzam bir oyuncu. Ona karşı oynama şansına erişmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.