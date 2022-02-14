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Fenerbahçe haberleri | West Ham Attila Szalai için kesenin ağzını açacak! İngilizler duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'nin ismi, Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor. Adı uzun süre Chelsea ile anılan yıldız futbolcu ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılmamıştı. İngiliz basını, Szalai için yaz transfer döneminde West Ham'ın teklif yapacağını belirtirken, bonservis bedelini de duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 18:18
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe haberleri | West Ham Attila Szalai için kesenin ağzını açacak! İngilizler duyurdu

Sessiz sedasız transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve adı Avrupa devleriyle anılmaya başlanan Szalai, ara transfer döneminde takımda kalmıştı.

Fenerbahçe haberleri | West Ham Attila Szalai için kesenin ağzını açacak! İngilizler duyurdu

Başta Chelsea ve Newcastle United olmak üzere adı birçok Premier Lig ekibi ile anılan Szalai için, West Ham United da devreye girmiş ancak ocak ayında bir hamle yapılmamıştı.

Fenerbahçe haberleri | West Ham Attila Szalai için kesenin ağzını açacak! İngilizler duyurdu

İngiliz basını, West Ham'ın ocak ayı transfer döneminde bir stoper ve golcü transfer etmek istediğini ancak girişimlerinde başarılı olamadığını yazdı. Bu doğrultuda, önümüzdeki yıl da David Moyes ile yola devam etmek isteyen Ada ekibi, tecrübeli teknik adama dev bir transfer bütçesi ayıracak.

Fenerbahçe haberleri | West Ham Attila Szalai için kesenin ağzını açacak! İngilizler duyurdu

Habere göre, West Ham United'ın forvet için düşündüğü adaylar Leeds United forvetleri Kalvin Phillips ve Raphinha.

Fenerbahçe haberleri | West Ham Attila Szalai için kesenin ağzını açacak! İngilizler duyurdu

Ada ekibi stoper içinse yalnızca Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi istiyor. Buna göre sarı lacivertlilere sunulması planlanan rakam ise 16.7 milyon Paund...

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