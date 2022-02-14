Fenerbahçe haberleri | West Ham Attila Szalai için kesenin ağzını açacak! İngilizler duyurdu

Sessiz sedasız transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve adı Avrupa devleriyle anılmaya başlanan Szalai, ara transfer döneminde takımda kalmıştı.

Başta Chelsea ve Newcastle United olmak üzere adı birçok Premier Lig ekibi ile anılan Szalai için, West Ham United da devreye girmiş ancak ocak ayında bir hamle yapılmamıştı.