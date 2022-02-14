Fenerbahçe haberleri | West Ham Attila Szalai için kesenin ağzını açacak! İngilizler duyurdu

Sessiz sedasız transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve adı Avrupa devleriyle anılmaya başlanan Szalai, ara transfer döneminde takımda kalmıştı.
Sessiz sedasız transfer olduğu Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve adı Avrupa devleriyle anılmaya başlanan Szalai, ara transfer döneminde takımda kalmıştı.
Başta Chelsea ve Newcastle United olmak üzere adı birçok Premier Lig ekibi ile anılan Szalai için, West Ham United da devreye girmiş ancak ocak ayında bir hamle yapılmamıştı.
İngiliz basını, West Ham'ın ocak ayı transfer döneminde bir stoper ve golcü transfer etmek istediğini ancak girişimlerinde başarılı olamadığını yazdı. Bu doğrultuda, önümüzdeki yıl da David Moyes ile yola devam etmek isteyen Ada ekibi, tecrübeli teknik adama dev bir transfer bütçesi ayıracak.
Habere göre, West Ham United'ın forvet için düşündüğü adaylar Leeds United forvetleri Kalvin Phillips ve Raphinha.
Ada ekibi stoper içinse yalnızca Fenerbahçe'den Attila Szalai'yi istiyor. Buna göre sarı lacivertlilere sunulması planlanan rakam ise 16.7 milyon Paund...