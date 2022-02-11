FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da fatura kesildi! Sezon sonu ayrılıklar peş peşe... (FB spor haberi)

Şampiyonluk ve kupa hedefinden daha şubat ayında uzaklaşan Fenerbahçe'de fatura sezon sonu kesilecek. Yönetim, sahada savaşanlar ile yasak savar gibi oynayanları not ediyor.
Şampiyonluk ve kupa hedefinden daha şubat ayında uzaklaşan Fenerbahçe'de fatura sezon sonu kesilecek. Yönetim, sahada savaşanlar ile yasak savar gibi oynayanları not ediyor.
KARTAL'DAN DEV NEŞTER
Teknik direktör İsmail Kartal, sarı lacivertlilerin kupadan da elenmesiyle birlikte geniş kapsamlı raporunu hazırladı ve birçok oyuncunun üstünü çizdi.
60 yaşındaki teknik adam, takımda büyük bir operasyon yapılması gerektiğini Başkan Ali Koç ve yönetime iletti.
O İSİMLER YOLCU
İşte İsmail Kartal'ın sezon sonu yolların ayrılmasını istediği futbolcuların listesi...
Luiz Gustavo
Pelkas
Filip Novak
Miha Zajc
Mergim Berisha