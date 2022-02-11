Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da fatura kesildi! Sezon sonu ayrılıklar peş peşe... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da fatura kesildi! Sezon sonu ayrılıklar peş peşe... (FB spor haberi)

Süper Lig'deki kötü gidişatla birlikte Ziraat Türkiye Kupası'na da veda eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal ile de kötü gidişata dur diyemeyen sarı lacivertlilerde fatura kesildi. Kartal, takımdan ayrılmasını istediği isimleri yönetime sundu. İşte o futbolcular ve tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 09:16
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da fatura kesildi! Sezon sonu ayrılıklar peş peşe... (FB spor haberi)

Şampiyonluk ve kupa hedefinden daha şubat ayında uzaklaşan Fenerbahçe'de fatura sezon sonu kesilecek. Yönetim, sahada savaşanlar ile yasak savar gibi oynayanları not ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da fatura kesildi! Sezon sonu ayrılıklar peş peşe... (FB spor haberi)

KARTAL'DAN DEV NEŞTER

Teknik direktör İsmail Kartal, sarı lacivertlilerin kupadan da elenmesiyle birlikte geniş kapsamlı raporunu hazırladı ve birçok oyuncunun üstünü çizdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da fatura kesildi! Sezon sonu ayrılıklar peş peşe... (FB spor haberi)

60 yaşındaki teknik adam, takımda büyük bir operasyon yapılması gerektiğini Başkan Ali Koç ve yönetime iletti.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da fatura kesildi! Sezon sonu ayrılıklar peş peşe... (FB spor haberi)

O İSİMLER YOLCU

İşte İsmail Kartal'ın sezon sonu yolların ayrılmasını istediği futbolcuların listesi...

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da fatura kesildi! Sezon sonu ayrılıklar peş peşe... (FB spor haberi)

Luiz Gustavo

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da fatura kesildi! Sezon sonu ayrılıklar peş peşe... (FB spor haberi)

Pelkas

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da fatura kesildi! Sezon sonu ayrılıklar peş peşe... (FB spor haberi)

Sosa

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da fatura kesildi! Sezon sonu ayrılıklar peş peşe... (FB spor haberi)

Nazım Sangare

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da fatura kesildi! Sezon sonu ayrılıklar peş peşe... (FB spor haberi)

Diego Rossi

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