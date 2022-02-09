Haberler Fenerbahçe Mame Thiam Fenerbahçe'yi pişman etti

Mame Thiam Fenerbahçe'yi pişman etti

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Mame Thiam'ı sezon başında 1.5 milyon Euro karşılığında Kayserispor'a satmıştı. Senegalli futbolcu kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Kayserispor formasıyla 9 gol atan yıldız isim, Senegal formasıyla da Afrika Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 12:01
Mame Thiam Fenerbahçe'yi pişman etti

Sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Kayserispor'a giden Mame Thiam adeta kariyerinin en parlak dönemini geçirdi.

Mame Thiam Fenerbahçe'yi pişman etti

2020-21 sezonunda Fenerbahçe'ye Kasımpaşa'dan büyük umutlarla gelen Thiam, şampiyonluğun kaçmasının ardından kadro değişimi sonrası ayrılmıştı.

Mame Thiam Fenerbahçe'yi pişman etti

Ancak Kayserispor'la Süper Lig'de 16 maçta 9 gol 4 asistle, 13 gole direkt etki eden Senegalli yıldız, ülkesiyle de tarihi bir başarıya imza attı. 30 yaşındaki futbolcu, Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı. Kayserispor'da da formuyla fark yaratan Thiam, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda da toplam 4 gole imzasını koydu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor