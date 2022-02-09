Mame Thiam Fenerbahçe'yi pişman etti

Ancak Kayserispor'la Süper Lig'de 16 maçta 9 gol 4 asistle, 13 gole direkt etki eden Senegalli yıldız, ülkesiyle de tarihi bir başarıya imza attı. 30 yaşındaki futbolcu, Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı. Kayserispor'da da formuyla fark yaratan Thiam, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda da toplam 4 gole imzasını koydu.