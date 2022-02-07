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Fenerbahçe'de sabırlar taştı! Ali Koç hedefte

Başakşehir’e karşı ligde 7. mağlubiyetini alan Fenerbahçe, futbol olarak da umut vermiyor. Eski günleri mumla arayan taraftarlar, ‘En kötüsü bu tabloya alışmak’ derken, başkan Ali Koç’a eleştirilerin dozu artıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de sabırlar taştı! Ali Koç hedefte

Kadıköy'de Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Fenerbahçe'de yüzler yine düştü... İsmail Kartal ile yeni bir sayfa açan sarı-lacivertlilerin yükseliş planları suya düşerken, sergilenen etkisiz futbol umutlara sekte vurdu. Takım rakip kalede pozisyon üretmekte zorlanırken, bireysel performanslardaki kırılganlık dikkat çekiyor. Yenilen ilk golde dağılan futbolcular, sorumluluk almaktan kaçıyor. Biraz dişli bir rakip olunca puan kaybedilmesi 'kadronun yetersizliğine ve mühendislik hatasına' bağlanırken, başkan Ali Koç'a yönelik eleştirilerin dozu giderek artıyor. Yüksek Divan Kurulu'nda Hulusi Belgü'nün, "Problem sizsiniz. Bir an önce genel kurula gidin" çıkışı destek görürken, taraftarlar ise isyan etti. Sosyal medyada, "En kötüsü kaybetmeye alıştık. Artık kimse yadırgamıyor" yorumları yapıldı.

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