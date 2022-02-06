FENERBAHÇE HABERLERİ - Spor yazarları Fenerbahçe-Başakşehir maçını değerlendirdi

Sayın Ali Koç Divan toplantısında, "Manevra alanımız olmamasına rağmen transfer yaptık" dedi. Sayın Başkan siz şampiyon olmak için değil, transfer yapmak için transfer yapmışsınız ne yazık ki! Ben uzun zamandır tribünlerin bir başkanı bu kadar çok istifaya davet ettiğini hatırlamıyorum. Tribünde pek Norveçli de göremedim!

Şu takımda inanın Fenerbahçe forması giyebilecek kalitede oyuncu sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Önce futbolcu standardı yükseltilmeden bu takımdan bir şey olmaz. Kendimizi kandırmayalım. En acısı nedir biliyor musuz? Sanki mağlup olmaya alışıyor gibiyiz. Ne yazık!