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FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'i yenerek yükselişe geçmek istiyor. Emre Belözoğlu, teknik direktör kariyerinde ilk defa Fenerbahçe'ye rakip olacak. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Öte yandan maç öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 17:52 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 17:58
FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

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Süper Lig'in 24. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Başakşehir zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Başakşehir maçı 5 Şubat Cuma günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha.

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Deniz, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısıdna 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak karşılaşmada forma giyemeyecek.

5 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki GZT Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.

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