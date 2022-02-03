Ozan Tufan geri döndü

Sezon başında Vitor Pereira'nın planları arasında yer almayan Ozan Tufan, Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Sarı-siyahlıların kümede kalması durumunda Ozan'ın bonservisini alacağı şartı sözleşmeye koyulmuştu. Kulüpte 7 lig, 1 EFL, 1 de FA Cup maçına çıkan 26 yaşındaki futbolcu, sadece 489 dakika süre bulabildi. Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın gelmesi üzerine Ozan geri çağrıldı. Kartal'ın, "Ona ihtiyacım var. Sezonun ikinci yarısında bizde olsun" dediği ve Başkan Ali Koç'un kabul ettiği öğrenildi. Öğle saatlerinde İstanbul'a ayak basan Ozan Tufan açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı. Milli futbolcunun yarın takıma katılması bekleniyor. Watford'un Premier Lig'de kalması durumunda ise Ozan yeni sezonda İngiltere'ye geri dönecek. Fenerbahçe ile 30 Haziran 2023'e kadar kontratı bulunan Ozan, Watford'un küme düşmesi halinde sarı-lacivertlilerde kalacak. Watford, ligde 14 puanla son sıranın bir basamak üstünde 19. sırada yer alıyor.Sezon başı Watford'a kiralanan Ozan Tufan, İsmail Kartal'ın isteği üzerine geri döndü. Watford, Premier Lig'de kalırsa milli futbolcu bonservisiyle gidecek