Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Ignatius Ganago

Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürse de, sarı lacivertliler somut adım atmakta zorlanıyor. Takıma golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, önce Vedat Muriqi ardından da Bamba Dieng'den gelen kötü haberlerle sarsılmıştı.

Fransız basını sarı lacivertliler için flaş bir ismi gündemine taşıdı. Buna göre Bamba Dieng'den olumsuz yanıt alan Fenerbahçe, rotayı Lens'in golcüsü Ignatius Ganago'ya çevirdi.

Habere göre Kanarya, 22 yaşındaki Kamerunlu oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol atan Ganago için Lens'in ne yanıt vereceği merak konusu.