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Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Ignatius Ganago

Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan ve neredeyse iki sezondur forvet hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu ara transfer döneminde takımı bir golcü transferiyle güçlendirmek istiyordu. Fransız basını, Bamba Dieng'den olumsuz yanıt alan Fenerbahçe'nin rotayı Lens'in golcüsü Ignatius Ganago'ya çevirdiğini yazdı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 09:46
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Ignatius Ganago

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürse de, sarı lacivertliler somut adım atmakta zorlanıyor. Takıma golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, önce Vedat Muriqi ardından da Bamba Dieng'den gelen kötü haberlerle sarsılmıştı.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Ignatius Ganago

Fransız basını sarı lacivertliler için flaş bir ismi gündemine taşıdı. Buna göre Bamba Dieng'den olumsuz yanıt alan Fenerbahçe, rotayı Lens'in golcüsü Ignatius Ganago'ya çevirdi.

Habere göre Kanarya, 22 yaşındaki Kamerunlu oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Bu sezon çıktığı 13 maçta 3 gol atan Ganago için Lens'in ne yanıt vereceği merak konusu.

Fenerbahçe'ye sürpriz golcü! Ignatius Ganago

İşte Fransız basınına yansıyan o haber...

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