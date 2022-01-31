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Fenerbahçe'nin gündemindeki Moussa Djenepo için karar verildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sol kanada takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Mali'li futbolcu Moussa Djenepo'yu kiralamak için Southampton'ın kapısını çaldı. Premier Lig ekibi Southampton'ın yıldız futbolcu ile ilgili karar verdiği iddia edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 19:12
KEMAL TAMTÜRK
Fenerbahçe'nin gündemindeki Moussa Djenepo için karar verildi

Ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışlar yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'den önemli bir hamle daha geldi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Moussa Djenepo için karar verildi

FENERBAHÇE KAPIYI ÇALDI

Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Southampton'ın Mali'li sol kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu kiralamak için İngiliz kulübüne teklifte bulundu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Moussa Djenepo için karar verildi

İNGİLİZ EKİBİ KARARINI VERDİ

İngiliz basınında yer alan haberde; Premier Lig ekibi Southampton Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl'ün yıldız futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği iddia edildi.

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