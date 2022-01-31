Fenerbahçe'nin gündemindeki Moussa Djenepo için karar verildi

Ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışlar yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'den önemli bir hamle daha geldi.
Ara transfer döneminde kadrosuna nokta atışlar yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'den önemli bir hamle daha geldi.
FENERBAHÇE KAPIYI ÇALDI
Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekibi Southampton'ın Mali'li sol kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu kiralamak için İngiliz kulübüne teklifte bulundu.
İNGİLİZ EKİBİ KARARINI VERDİ
İngiliz basınında yer alan haberde; Premier Lig ekibi Southampton Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl'ün yıldız futbolcuyu kadrosunda tutmak istediği iddia edildi.
HEM SAĞDA HEM SOLDA
Eğer Djenepo bugün başka bir kulübe satılmaz ya da kiralanmazsa Fenerbahçe bu transferde yalnız kalacak. 23 yaşında ve 1.77 boyunda olan Moussa Djenepo sol kanat dışında sağ kanatta da forma giyebiliyor.