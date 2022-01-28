Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! "Ghislain Konan'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık" (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! "Ghislain Konan'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık" (FB spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, sol bek bölgesi için Reims forması giyen Ghislain Konan'ı gündemine almıştı. Reims başkanı Jean-Pierre Caillot, Konan transferi için sarı lacivertlilerle anlaştıklarını açıkladı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 22:15
ÖMER FARUK ÖZCAN
FENERBAHÇE HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! "Ghislain Konan'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık" (FB spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, sol bek bölgesi için Reims forması giyen Ghislain Konan'ı gündemine almıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! "Ghislain Konan'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık" (FB spor haberi)

Temaslar devam ederken Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot, Konan transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! "Ghislain Konan'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık" (FB spor haberi)

Lunion'da yer alan habere göre; Reims Başkanı Caillot, "Ghislain Konan transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Oyuncu ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanması gerekiyor. İngiltere'den bazı takımlarda Konan'ı istiyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! "Ghislain Konan'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık" (FB spor haberi)

1 GOL + 2 ASİST

26 yaşındaki sol bek bu sezon Reims formasıyla Ligue 1'de 17 maça çıkarken 1 gol + 2 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! "Ghislain Konan'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık" (FB spor haberi)

KİLİT PASI SEVİYOR

Konan daha çok uzun top atan, ön tarafa çıkıp orta yapmak yerine kilit pas deneyen bir sol bek olarak dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu maç başına yüzde 77.9 pas isabeti ile oynarken, 0.6 orta, 1.8 uzun top, 0.8 şut, 1.1 kilit pas, 1.5 adam geçme, 1.1 top kesme, 1.4 top çalma ve 1.15 uzaklaştırma istatistiklerine sahip.

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