FENERBAHÇE HABERİ: Kulüp başkanı açıkladı! "Ghislain Konan'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık" (FB spor haberi)

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, sol bek bölgesi için Reims forması giyen Ghislain Konan'ı gündemine almıştı.
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, sol bek bölgesi için Reims forması giyen Ghislain Konan'ı gündemine almıştı.
Temaslar devam ederken Reims Başkanı Jean-Pierre Caillot, Konan transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Lunion'da yer alan habere göre; Reims Başkanı Caillot, "Ghislain Konan transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Oyuncu ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanması gerekiyor. İngiltere'den bazı takımlarda Konan'ı istiyor" ifadelerini kullandı.
1 GOL + 2 ASİST
26 yaşındaki sol bek bu sezon Reims formasıyla Ligue 1'de 17 maça çıkarken 1 gol + 2 asistlik katkı sağladı.
KİLİT PASI SEVİYOR
Konan daha çok uzun top atan, ön tarafa çıkıp orta yapmak yerine kilit pas deneyen bir sol bek olarak dikkat çekiyor. Başarılı futbolcu maç başına yüzde 77.9 pas isabeti ile oynarken, 0.6 orta, 1.8 uzun top, 0.8 şut, 1.1 kilit pas, 1.5 adam geçme, 1.1 top kesme, 1.4 top çalma ve 1.15 uzaklaştırma istatistiklerine sahip.