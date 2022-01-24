Son dakika spor haberleri: Everton'da favori aday Vitor Pereira!

Premier Lig ekibi Everton'da İspanyol çalıştırıcı Rafael Benitez'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı sürüyor. İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Everton, Fenerbahçe ile sezon içinde yollarını ayıran Vitor Pereira'yı listesinde ilk sıraya aldı.

Haberin detayında Everton'ın sahibi Farhad Moshiri ile görüşen Pereira'nın favori aday konumuna geldiği vurgulandı. Portekizli çalıştırıcının kariyerinde 8 kupa kazandığının da altı çizildi.

Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton'ı geçici olarak Duncan Ferguson çalıştırıyor.