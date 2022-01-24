Fenerbahçe sol bek arıyor! Transfer adayları Ghislain Konan ve Nico Schulz

Fenrbahçe sol beke takviye yapmak için düğmeye bastı. Filip Novak'ın sakatlığının uzun sürecek olması, teknik direktör İsmail Kartal'ın da bu mevkiye acil transfer istemesinin ardından harekete geçen yönetimin elinde geniş bir liste var.

Reims'ten Ghislain Konan, sezon başında da gündeme gelen Borussia Dortmund'lu Nico Schulz ilk adaylar. Fildişi Sahilli Konan, 26 yaşında. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için uygun bir bedelle alınma ihtimali var.