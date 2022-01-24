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Fenerbahçe sol bek arıyor! Transfer adayları Ghislain Konan ve Nico Schulz

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Novak'ın sakatlığının ardından sol bek arayışına başladı. Menajerler Fenerbahçe'ye Ghislain Konan ve Nico Schulz'u önerdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe sol bek arıyor! Transfer adayları Ghislain Konan ve Nico Schulz

Fenrbahçe sol beke takviye yapmak için düğmeye bastı. Filip Novak'ın sakatlığının uzun sürecek olması, teknik direktör İsmail Kartal'ın da bu mevkiye acil transfer istemesinin ardından harekete geçen yönetimin elinde geniş bir liste var.

Fenerbahçe sol bek arıyor! Transfer adayları Ghislain Konan ve Nico Schulz

Reims'ten Ghislain Konan, sezon başında da gündeme gelen Borussia Dortmund'lu Nico Schulz ilk adaylar. Fildişi Sahilli Konan, 26 yaşında. Sözleşmesi sezon sonunda biteceği için uygun bir bedelle alınma ihtimali var.

Fenerbahçe sol bek arıyor! Transfer adayları Ghislain Konan ve Nico Schulz

28 yaşındaki Schulz'un ise 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Başka isimlerle de görüşüldüğü, en kısa sürede bir sol bekin kadroya dahil edileceği ifade edildi.

Fenerbahçe sol bek arıyor! Transfer adayları Ghislain Konan ve Nico Schulz

Konan, Ligue 1'de bu sezon 17 maçta 1 gol+2 asist üretti. Başarılı oyuncu, 13 kez Fildişi Milli Takımı'nda yer aldı. Bundesliga'da bu sezon 11 maçta şans bulan Nico Schulz ise, 2 asist katkısı yaptı. Alman oyuncu son 3 maçta sadece 19 dakika süre alabildi.

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