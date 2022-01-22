Fenerbahçe'den Batuhan Kör ve Taha Altınkardeş hamlesi!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna genç yıldız adaylarını da katmayı hedefliyor. Takvim'in derlediği habere göre sarı-lacivertli kurmaylar Bursaspor'un 18 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş ile 20 yaşındaki santrforu Batuhan Kör'ü kadrosuna katmak için Yeşil-Beyazlı kulübün temsilcileriyle masaya oturdu. Bursaspor Taha Altıkardeş için 30 milyon TL, Batuhan Kör için de 15 milyon TL istedi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği, Fenerbahçe'nin rakamları aşağıya çekmek istediği ifade ediliyor. Bu iki isimden Batuhan Kör geçtiğimiz sezon başında da Burak Kapacak ile birlikte Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş, görüşeler sonucunda sadece Burak Kapacak transfer edilmişti. Bu iki genç ismi Avrupa'dan da kulüplerin istediği ve bazı görüşmelerin yapıldığı da gelen haberler arasında.