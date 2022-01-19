FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da ayrılıklar peş peşe! 8 futbolcuya veda... (FB spor haberi)

Süper Lig 'de teknik direktör İsmail Kartal 'ın takımın başına getirilmesiyle birlikte kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Kanarya bir yandan mevcut sezonu en az hasarla geçirmeye çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu inşa etmek istiyor.