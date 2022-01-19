FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da ayrılıklar peş peşe! 8 futbolcuya veda... (FB spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına getirilmesiyle birlikte kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına getirilmesiyle birlikte kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...
Kanarya bir yandan mevcut sezonu en az hasarla geçirmeye çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu inşa etmek istiyor.
Sarı lacivertliler özellikle Gustavo, Samatta, Berisha, Tisserand, Zajc, Allahyar, Meyer, Lemos ile yola devam etmeyi düşünmüyor.
Yeni hocaya yeni isimler sunabilmek için öncelikle kontenjanı boşaltmayı hedefliyor.