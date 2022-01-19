Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da ayrılıklar peş peşe! 8 futbolcuya veda... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da ayrılıklar peş peşe! 8 futbolcuya veda... (FB spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bir yanden transfer arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler bir yanden da takımda düşünülmeyen isimleri belirledi. Kanarya'da İsmail Kartal'a yeni isimler sunabilmek için o isimlerle yollar ayrılacak. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:12
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da ayrılıklar peş peşe! 8 futbolcuya veda... (FB spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal'ın takımın başına getirilmesiyle birlikte kötü gidişatını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da ayrılıklar peş peşe! 8 futbolcuya veda... (FB spor haberi)

Kanarya bir yandan mevcut sezonu en az hasarla geçirmeye çalışırken diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu inşa etmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da ayrılıklar peş peşe! 8 futbolcuya veda... (FB spor haberi)

Sarı lacivertliler özellikle Gustavo, Samatta, Berisha, Tisserand, Zajc, Allahyar, Meyer, Lemos ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor