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Fenerbahçe Altay maçı CANLI izle! FB Altay maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Altay'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele, çıkış arayan iki ekip için de büyük önem taşıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 20:25
Fenerbahçe Altay maçı CANLI izle! FB Altay maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe ile Altay, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Sarı-lacivertliler saha ve seyirci avantajıyla 3 puanı kazanmayı amaçlıyor. Altay ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor.

İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ertuğrul, Min Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Osayi, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun

Altay: Mateusz, Eric, Murat, Kazımcan, Tolga, Ceyhun, Thaciano, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayan

FENERBAHÇE ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Altay maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE ALTAY'A 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Fenerbahçe, Altay ile oynadığı son 15 müsabakayı kaybetmedi. İzmir ekibine en son 1994-1995 sezonunda deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında oynanan 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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