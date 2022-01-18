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FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw ısrarı! Tüm şartları kabul edildi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Joachim Löw ısrarı sürüyor. Sezon sonuna kadar gemiyi İsmail Kartal ile limana taşıyacak sarı-lacivertliler gelecek sezon dünyaca ünlü bir hocaya takımı emanet etmek istiyor. Bir süredir Löw ile temaslarını sürdüren yönetim, Alman çalıştırıcıya ikinci teklifini yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Löw'ün tüm isteklerini kabul ederken, "30 milyon Fenerbahçeli seni bekliyor. Üstelik şanssızlıkla kaçırdığın bir şampiyonluk var. Onu almanın da zamanı geldi" dediği ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw ısrarı! Tüm şartları kabul edildi

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonunu kadar takımın başına İsmail Kartal'ı getirerek teknik direktör meselesine geçici bir çözüm bulan Fenerbahçe, gelecek sezonun hocası için vakit kaybetmeden çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw ısrarı! Tüm şartları kabul edildi

Takvim'in haberine göre; Yurt dışında bulunan Başkan Ali Koç'un Alman teknik adam Joachim Löw ile bir görüşme daha yaptığı öğrenildi. Son birkaç gündür ismi PSG ile birlikte anılmaya başlayan Löw için elini çabuk tutmak isteyen Sarı-lacivertliler işler daha fazla dallanıp budaklanmadan Alman teknik adama bir an önce imza attırmanın peşinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joachim Löw ısrarı! Tüm şartları kabul edildi

FENER DOĞRU ADRES

Daha önce Joachim Löw'ün tüm isteklerini kabul eden Başkan Ali Koç'un Alman teknik adama, "Seni isteyen başka takımların olması son derece doğal. Ama seni en çok isteyen de biziz. 30 milyon Fenerbahçeli seni bekliyor. Üstelik bu kulüpte şanssızlıkla kaçırdığın bir şampiyonluk var. Onu almanın da zamanı geldi. Fenerbahçe senin için en doğru adres" ifadelerini kullandı.

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