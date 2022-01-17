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Fenerbahçe'ye Zinedine Zidane müjdesi! PSG'de Joachim Löw ikinci planda

Süper Lig'de ligin ilk yarısında alınan kötü sonuçlar üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, takımın başına geçici olarak İsmail Kartal'ı getirmişti. Kanarya'nın gelecek sezon için görüştüğü isimlerin başında Joachim Löw geliyordu ancak Alman teknik adamın PSG'yi istediği belirtilmişti. Fransız basınına göre Paris ekibi Zidane'ı takımın başına geçirmek istiyor. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:54 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2022 Pazartesi 18:03
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'ye Zinedine Zidane müjdesi! PSG'de Joachim Löw ikinci planda

Ligin ikinci yarısına önce Zeki Murat Göle ardından İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, iki maçtan da galibiyetle ayrılamadı. Sarı lacivertliler gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdürürken, gündemdeki isimlerden birisi de Joachim Löw'dü.

Fenerbahçe'ye Zinedine Zidane müjdesi! PSG'de Joachim Löw ikinci planda

Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü teknik adamla Almanya'da bir araya gelmişti. Ancak gelen haberlere göre Löw, Manchester United'ın başına geçmesi beklenen Pochettino'nun yerine PSG'nin başına geçmek istiyordu.

Fenerbahçe'ye Zinedine Zidane müjdesi! PSG'de Joachim Löw ikinci planda

GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Fransız basınına yansıyan haberlere göre PSG'de Löw bir tercih olsa da ilk hedef Zinedine Zidane. Habere göre, PSG'li yetkililer bir süredir Zizou ile görüşüyor ve görüşmelerden iyi sonuçlar alındı.

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