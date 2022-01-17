Fenerbahçe'ye Zinedine Zidane müjdesi! PSG'de Joachim Löw ikinci planda

Ligin ikinci yarısına önce Zeki Murat Göle ardından İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, iki maçtan da galibiyetle ayrılamadı. Sarı lacivertliler gelecek sezon için hoca arayışlarını sürdürürken, gündemdeki isimlerden birisi de Joachim Löw'dü.

Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü teknik adamla Almanya'da bir araya gelmişti. Ancak gelen haberlere göre Löw, Manchester United'ın başına geçmesi beklenen Pochettino'nun yerine PSG'nin başına geçmek istiyordu.