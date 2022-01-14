Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde son durum ne? O isim açıkladı!

Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör problemi geçici olarak İsmail Kartal ile çözülürken, rota transfere çevrildi. Bilindiği üzere sarı laciverliler, eski golcüsü Vedat Muriqi ile ilgileniyor.
Konuya ilişkin Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku bir paylaşımda bulunurken, Muriqi'nin transferine dair son bilgileri paylaştı.
LAZIO GÖNDERMEK İSTİYOR
Sadiku, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Muriqi'nin, Lazio'ya dair tüm sosyal medya hesaplarını takipten çıktığını ve kafasında İtalyan temsilcisini bitirdiğini kaydetti.