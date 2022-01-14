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Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde son durum ne? O isim açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin ara transfer sezonunda Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak istediği bilinirken, konuya ilişkin Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku önemli bir bilgiyi paylaştı. Peki, Vedat Muriqi Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 18:30
Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde son durum ne? O isim açıkladı!

Fenerbahçe'de uzun süren teknik direktör problemi geçici olarak İsmail Kartal ile çözülürken, rota transfere çevrildi. Bilindiği üzere sarı laciverliler, eski golcüsü Vedat Muriqi ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde son durum ne? O isim açıkladı!

Konuya ilişkin Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku bir paylaşımda bulunurken, Muriqi'nin transferine dair son bilgileri paylaştı.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde son durum ne? O isim açıkladı!

LAZIO GÖNDERMEK İSTİYOR
Sadiku, konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Muriqi'nin, Lazio'ya dair tüm sosyal medya hesaplarını takipten çıktığını ve kafasında İtalyan temsilcisini bitirdiğini kaydetti.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde son durum ne? O isim açıkladı!

Bununla beraber Muriqi'nin, Fenerbahçe'ye geri dönmek istediğini aktaran Sadiku, Lazio'nun oyuncudan para kazanmak istediğini ve Fenerbahçe'nin, Muriqi için bonservis veremeyeceğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferinde son durum ne? O isim açıkladı!

İNGİLTERE'DEN 2 TALİBİ VAR
Öte yandan şu anda Muriqi için Lazio'ya bonservis verebilecek 2 kulübün olduğu ve bu kulüplerin West Bromwich Albion ile Leeds United olduğu aktarıldı.

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