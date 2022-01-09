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Fenerbahçe'ye Fabricio Bustos transferinde kötü haber!

Süper Lig'in ilk yarısını hayal kırıklıkları ile noktalayan Fenerbahçe, Vitor Pereira ile yollarını ayırmasının ardından takımın başına henüz birini getiremedi. Adana Demirspor maçına da hocasız çıkacak olan sarı lacivertlilere transferde de kötü haberler geliyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 09:29
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'ye Fabricio Bustos transferinde kötü haber!

Sezonun ilk yarısını lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor. Teknik direktör sorununu halen çözemeyen sarı lacivertlilere, Fabricio Bustos transferinden de kötü haberler geldi.

Fenerbahçe'ye Fabricio Bustos transferinde kötü haber!

Arjantin basını, oyuncuyu uzun süre Fenerbahçe ve River Plate için yazarken flaş gelişmeler yaşandı. Buna göre Arjantinli sağ bekin geçmiş yıllarda River Plate'te oynamak istediğine dair tweet'ler ortaya çıktı.

Ayrıca Latin sağ bekin aynı zamanda futbolcu olan ağabeyinin de, kardeşinin River Plate'te oynamasını destekler açıklamaları geldi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bustos, bedelsiz olarak istediği takıma imza atabilir.

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