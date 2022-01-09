Fenerbahçe'ye Fabricio Bustos transferinde kötü haber!

Sezonun ilk yarısını lider Trabzonspor 'un 14 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe , Adana Demirspor maçına hazırlanıyor. Teknik direktör sorununu halen çözemeyen sarı lacivertlilere, Fabricio Bustos transferinden de kötü haberler geldi.

Arjantin basını, oyuncuyu uzun süre Fenerbahçe ve River Plate için yazarken flaş gelişmeler yaşandı. Buna göre Arjantinli sağ bekin geçmiş yıllarda River Plate'te oynamak istediğine dair tweet'ler ortaya çıktı.

Ayrıca Latin sağ bekin aynı zamanda futbolcu olan ağabeyinin de, kardeşinin River Plate'te oynamasını destekler açıklamaları geldi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Bustos, bedelsiz olarak istediği takıma imza atabilir.