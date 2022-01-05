FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'den Watford'a satın alma opsiyonlu kiralanan millifutbolcu Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüş yoluna girdi. Bu iddia İngilizlerin en ciddi yayın organı BBC'de yer aldı.

Buna göre Premier Lig ekibi Ozan'ın yerine alacağı oyuncuyu bile belirledi. Watford, Belçika'nın Eupen takımında oynayan Edo Kayembe'yi kadrosuna katmak istiyor. Watford'un elinde Ozan'ın forma giyebildiği bölgede Louza, Sissoko, Etebo, Cleverly, Kucka ve Gosling ile beraber 7 oyuncu bulunuyor.