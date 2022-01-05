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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı. Premier Lig'de 7 karşılaşmada toplamda 335 dakika forma giyen milli futbolcu Ada'da umduğunu bulamadı. İngiliz basını Ozan'ın Fenerbahçe'ye geri döneceğini yazdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'den Watford'a satın alma opsiyonlu kiralanan millifutbolcu Ozan Tufan Fenerbahçe'ye dönüş yoluna girdi. Bu iddia İngilizlerin en ciddi yayın organı BBC'de yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Buna göre Premier Lig ekibi Ozan'ın yerine alacağı oyuncuyu bile belirledi. Watford, Belçika'nın Eupen takımında oynayan Edo Kayembe'yi kadrosuna katmak istiyor. Watford'un elinde Ozan'ın forma giyebildiği bölgede Louza, Sissoko, Etebo, Cleverly, Kucka ve Gosling ile beraber 7 oyuncu bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Takvim'in derlediği habere göre; İngiliz kulübünün Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı geri almasını talep edeceği, eğer kabul edilmezse sezon sonunda satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ifade edildi.

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