Olunga bombası

Kanarya sezon başında hücum hattına Serdar Dursun ve Mergim Berisha'yı alarak başlamıştı. İki oyuncu beklentileri tam olarak karşılayamadı. Sarı-lacivertliler devre arasında bir forvet daha istiyor. Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında eski yıldızı Vedat Muriç var. Ancak Kosovalı golcü için kulübü Lazio ile devam eden pazarlıklarda henüz olumlu bir sonuç alınamadı. Görüşmeler yine de tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler alternatifsiz kalmamak için farklı isimleri de radarına almış durumda.

TAM BİR GOL MAKİNESİ

Fenerbahçe'nin gündemine aldığı isim Michael Olunga. Kenya basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler kariyerini Al Duhail'de sürdüren 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçti. "Türk devi Fenerbahçe, Michael Olunga'nın peşinde" başlığıyla verilen haberde Kanarya'nın Katar temsilcisiyle görüşme halinde olduğu ve bonservis pazarlıklarının sürdüğü kaydedildi. Olunga, Al Duhail'e transfer olduğu ilk sezonda 26 maçta rakip ağları 19 defa havalandırmayı başarmıştı. Olunga'nın bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.

FARKLI BİR KİŞİLİK

Nairobi'de dünyaya gelen Michael Olunga'nın çocukluğunda aklında futbol yoktu. Daha çok uçaklara merak saran Olunga bu alanlara yönelmişti. En büyük hayali pilot olup dünyayı dolaşmaktı. Uçak mühendisi veya pilot olmak isteyen genç futbolcu üniversitede de bu branşı okuyordu. Aynı zamanda futbol da oynayan Olunga, Djurgardens'den teklif alınca üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı ve futbol kariyeri üzerine yoğunlaştı.

HAVA TOPU VERMEZ

Fenerbahçe'nin gündemindeki Michael Olunga çok güçlü bir fiziğe sahip. 1.93 boyunda. Hava toplarına hakim. Takımı pres yediğinde kendisine oynanan uzun topları rahatça saklayabiliyor. Sol ayağını iyi kullanıyor ve uzak mesafeden sert şutlarıyla dikkat çekiyor.

YAKALADI MI AFFETMİYOR

Michael Olunga kariyeri boyunca Nairobi, Tusker, Djurgardens, Guizhou, Girona, Al Duhail ve Kashiwa'da forma giydi. 27 yaşındaki futbolcu 170 mücadelede 112 defa fileleri sarstı. 20 de asisti bulunuyor.