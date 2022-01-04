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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Artem Dzyuba bombası! Anlaşmayı duyurdular

Gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı ara transferde kadrosuna kaliteli bir forvet katarak gidermek isteyen Fenerbahçe için Rus basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Zenit'te forma giyen 33 yaşındaki yıldız golcü Artem Dzyuba ile büyük ölçüde anlaştığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Artem Dzyuba bombası! Anlaşmayı duyurdular

Kadrosuna iyi bir golcü katmak isteyen ve Vedat Muriqi+Luuk de Jong ile ilgilenen Fenerbahçe için Rusya'da bomba bir iddia geldi. Sarı-lacivertli takımın, Zenit'te forma giyen Artem Dzyuba'yı renklerine bağlamak üzere olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Artem Dzyuba bombası! Anlaşmayı duyurdular

Football_rus adlı sitede yer alan haberde, 33 yaşındaki Dzyuba'nın artık Rusya'dan ayrılmak istediği dile getirilirken, taliplilerinden birinin de Fenerbahçe olduğu kaydedildi. Tarafların anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Artem Dzyuba bombası! Anlaşmayı duyurdular

ÇOK KARLI BİR TEKLİF ALDI

2018'den bu yana Zenit'te forma giyen Dzyuba'nın yeni bir heyecan istediği ayrıca Fenerbahçe'de kendini tekrar kanıtlayıp Rus Milli Takımı'nın teknik direktörü Valeriy Karpin'den formasını geri almayı hedeflediği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Artem Dzyuba bombası! Anlaşmayı duyurdular

Fenerbahçe'nin Artem Dzyuba'ya çok karlı bir sözleşme teklif ettiği de dile getirildi. Zenit ile 6 aylık sözleşmesi kalan Dzyuba bu sezon forma giydiği 24 maçta 10 kez fileleri sarstı. 1.96 boyundaki oyuncu 9 tane de asist gerçekleştirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Artem Dzyuba bombası! Anlaşmayı duyurdular

Rus Milli Takımı'nda 55 maçta 30 golü bulunan Dzyuba; kariyerinde Zenit, Spartak Moskova, Rostov, Tom Tomsk ve Arsenal Tula takımlarında 193 gol+105 asistlik performans sergiledi.

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