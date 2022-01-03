TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Moussa Marega aşkı yeniden alevlendi!

Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Enner Valencia'nın kötü performansı sonrası devre arasında forvet transferini gündemine alan Fenerbahçe için çok flaş bir iddia geldi. Takvim'in derlediği habere göre sarı-lacivertliler'in eski gözdesi Moussa Marega için yeniden harekete geçtiğini söyledi. Sezon başında Porto ile sözleşmesi biten Malili golcüyü kadrosuna katmak için çok büyük bir uğraş veren Fenerbahçe yönetimi yapılan uzun pazarlıklara rağmen transferde istediği hedefe ulaşmayı başaramamıştı.
ÇOK UZUN SÜRE UĞRAŞILDI
Marega kendisine ekonomik anlamda en iyi teklifi yapan takım olan Al Hilal'le 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun Katar'da şu ana kadar aradığını bulamadığı ve takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürülüyor.
10 MAÇTA 3 GOL ATABILDI
İddialara göre Marega'nın menajeri Fenerbahçe ile temasa geçerek yıldız futbolcuyu önerdi. Sarı-Lacivertliler'le beraber Fransız ekibi St. Etienne'in de Malili yıldızı gündemine aldığı belirtildi. Al Hilal formasıyla 10 maça çıkan Marega 3 gol atabildi.