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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 23:07
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçının hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde salonda dayanıklılık çalışması yapıldı.

Sahada çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, pas organizasyonlarıyla tamamlandı.

Luiz Gustavo, Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha bireysel çalıştı.

Öte yandan, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen ilk antrenmandan önce Bright Osayi-Samuel ile Muhammed Gümüşkaya'nın doğum günü kutlandı.



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