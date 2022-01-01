Fenerbahçe'de Portekiz rüzgarı! Abdu Conte ve Jackson Porozo listede

Ara transfer dönemi 12 Ocak'ta başlayacak. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için Portekiz'den iki yeni iddia geldi. İlki sol bek. Sarı-lacivertlilerin, Moreirense'de forma giyen Abdu Conte için temaslarda bulunduğu belirtildi. Gine asıllı Portekizli futbolcu, 23 yaşında. Bu sezon 18 maçta 1 asist yapan Conte sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabiliyor...

Diğer isim ise Jackson Porozo. Boavista takımında forma giyen ve Bordeaux'nun da gündeminde olan 21 yaşındaki Ekvadorlu, 14 maçta şans buldu. 2 kez milli formayı giyen Porozo için Valencia'dan görüş alınması bekleniyor.