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Fabricio Bustos konusunda açıklama geldi! Fenerbahçe'nin teklifinden sonra...

Fenerbahçe'nin gündemindeki Fabricio Bustos konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak kulübü Independiente ile anlaşamadığı için transferi yatan Bustos ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 16:00 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 16:05
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fabricio Bustos konusunda resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin teklifinden sonra...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin almak için uzun süre mesai harcadığı Fabricio Bustos, kulübü Independiente'de kalmıştı. Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıklamaktan çekinmeyen Bustos'un sözleşmesi de sezon sonunda sona erecekti.

Fabricio Bustos konusunda resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin teklifinden sonra...

"İMZALAMAK İSTİYORUZ"

Independiente Başkanı Yoyo Maldonado yaptığı açıklamada Fabricio Bustos ile sözleşme yenilemek istediklerini ve daha sonra gelecek teklifleri dinleyeceklerini belirtti.

Fabricio Bustos konusunda resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin teklifinden sonra...

F.BAHÇE'NİN TEKLİFİNDEN SONRA...

Ancak Arjantin basını, Bustos'un Fenerbahçe'nin yaptığı maaş ve sözleşme teklifinin ardından kulübünün yaptığı teklifle ilgilenmeyeceğini yazdı. Ayrıca Bustos ile Fenerbahçe'nin dışında River Plate'in de ilgilendiği kaydedildi.

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