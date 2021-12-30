Fabricio Bustos konusunda açıklama geldi! Fenerbahçe'nin teklifinden sonra...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin almak için uzun süre mesai harcadığı Fabricio Bustos, kulübü Independiente'de kalmıştı. Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıklamaktan çekinmeyen Bustos'un sözleşmesi de sezon sonunda sona erecekti.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin almak için uzun süre mesai harcadığı Fabricio Bustos, kulübü Independiente'de kalmıştı. Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıklamaktan çekinmeyen Bustos'un sözleşmesi de sezon sonunda sona erecekti.
"İMZALAMAK İSTİYORUZ"
Independiente Başkanı Yoyo Maldonado yaptığı açıklamada Fabricio Bustos ile sözleşme yenilemek istediklerini ve daha sonra gelecek teklifleri dinleyeceklerini belirtti.
F.BAHÇE'NİN TEKLİFİNDEN SONRA...
Ancak Arjantin basını, Bustos'un Fenerbahçe'nin yaptığı maaş ve sözleşme teklifinin ardından kulübünün yaptığı teklifle ilgilenmeyeceğini yazdı. Ayrıca Bustos ile Fenerbahçe'nin dışında River Plate'in de ilgilendiği kaydedildi.