Fabricio Bustos konusunda açıklama geldi! Fenerbahçe'nin teklifinden sonra...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin almak için uzun süre mesai harcadığı Fabricio Bustos, kulübü Independiente'de kalmıştı. Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıklamaktan çekinmeyen Bustos'un sözleşmesi de sezon sonunda sona erecekti.

"İMZALAMAK İSTİYORUZ" Independiente Başkanı Yoyo Maldonado yaptığı açıklamada Fabricio Bustos ile sözleşme yenilemek istediklerini ve daha sonra gelecek teklifleri dinleyeceklerini belirtti.