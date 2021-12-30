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Beşiktaş ve Fenerbahçe Cristian Pavon'u istiyor! Meksika kulübü devrede

Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors'ta forma giyen 25 yaşındaki yıldız Cristian Pavon için Latin basınında önemli bir habere yer verildi. Haziran 2022'de Boca Juniors ile sözleşmesi sona erecek Pavon için, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu kaydedildi. Öte yandan yıldız isme Meksika'dan talip çıktığı ve o kulübün, Pavon için temaslara başladığı aktarıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 11:53 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2021 Perşembe 11:53
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Beşiktaş ve Fenerbahçe Cristian Pavon'u istiyor! Meksika kulübü devrede

Yaz transfer sezonunda da Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Cristian Pavon için önemli bir gelişme yaşandı. Şu anda Boca Juniors'ta forma giyen yıldız isim için transfer görüşmeleri başlıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Cristian Pavon'u istiyor! Meksika kulübü devrede

Latin basınında yer alan haberlerde, Crisitian Pavon için Meksika kulübü Cruz Azul'un devreye girdiği ve transfer için düğmeye basıldığı aktarıldı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe Cristian Pavon'u istiyor! Meksika kulübü devrede

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Bununla beraber Haziran 2022 yılında Boca Juniors ile sözleşmesi sona erecek Cristian Pavon, ocak ayından itibaren istediği herhangi bir takıma imza atma yetkisine sahip.

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