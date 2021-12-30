Beşiktaş ve Fenerbahçe Cristian Pavon'u istiyor! Meksika kulübü devrede

Yaz transfer sezonunda da Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Cristian Pavon için önemli bir gelişme yaşandı. Şu anda Boca Juniors'ta forma giyen yıldız isim için transfer görüşmeleri başlıyor.
Yaz transfer sezonunda da Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Cristian Pavon için önemli bir gelişme yaşandı. Şu anda Boca Juniors'ta forma giyen yıldız isim için transfer görüşmeleri başlıyor.
Latin basınında yer alan haberlerde, Crisitian Pavon için Meksika kulübü Cruz Azul'un devreye girdiği ve transfer için düğmeye basıldığı aktarıldı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Bununla beraber Haziran 2022 yılında Boca Juniors ile sözleşmesi sona erecek Cristian Pavon, ocak ayından itibaren istediği herhangi bir takıma imza atma yetkisine sahip.
Sağ kanatta başarılı bir performans sergileyen Cristian Pavon, tercih edilmesi halinde forvette de görev alabiliyor.
Pavon, bu sezon toplamda 32 müsabakada rol alırken, 4 gol 6 asistle oynadı.