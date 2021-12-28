Fenerbahçe'den transferde sürpriz gelişme! Forvete Karagümrüklü Pesic

Ocak transfer sezonunda kadrosunu mutlaka güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündem forvet transferi olmuş durumda. Vedat Muriqi için nabız yoklayan Kanarya'da rota bu kez Süper Lig'e dön
Sezon başında Serdar Dursun ve Berisha'yı kadrosuna katan ancak istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Pesic'e kanca attı.
Hürriyet'in haberine göre Valencia'nın sakatlığı, Berisha ve Serdar'ın istenen seviyeye gelmemesi nedeniyle sarı lacivertliler, golcü futbolcuyu gündemine aldı.