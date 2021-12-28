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Fenerbahçe'den transferde sürpriz gelişme! Forvete Karagümrüklü Pesic

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isterken, sürpriz bir isme yöneldi. Buna göre Fenerbahçe, şu anda Süper Lig'de gol kralı pozisyonunda bulunan Fatih Karagümrüklü Pesic ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 10:40
Fenerbahçe'den transferde sürpriz gelişme! Forvete Karagümrüklü Pesic

Ocak transfer sezonunda kadrosunu mutlaka güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de gündem forvet transferi olmuş durumda. Vedat Muriqi için nabız yoklayan Kanarya'da rota bu kez Süper Lig'e dön

Fenerbahçe'den transferde sürpriz gelişme! Forvete Karagümrüklü Pesic

Sezon başında Serdar Dursun ve Berisha'yı kadrosuna katan ancak istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Pesic'e kanca attı.

Fenerbahçe'den transferde sürpriz gelişme! Forvete Karagümrüklü Pesic

Hürriyet'in haberine göre Valencia'nın sakatlığı, Berisha ve Serdar'ın istenen seviyeye gelmemesi nedeniyle sarı lacivertliler, golcü futbolcuyu gündemine aldı.

Fenerbahçe'den transferde sürpriz gelişme! Forvete Karagümrüklü Pesic

Fenerbahçe'nin Muriqi ve Boupendza için de girişimlerde bulunduğu ifade edilirken, bu sezon 18 maçta 11 gol atan Pesic'in kulislerde konuşulduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'den transferde sürpriz gelişme! Forvete Karagümrüklü Pesic

KARAGÜMRÜK'E BEDAVA GELDİ
Fatih Karagümrük Aleksandar Pesic'i sezon başında kadrosuna bedava almıştı. Pesic, Karagümrük öncesi İsrail ligi ekiplerinden Tel Aviv'de oynuyordu.

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