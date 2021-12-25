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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı öncesi taktik çalıştı

Süepr Lig'in 19. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Sarı lacivertliler, maç öncesi kampa girdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 20:34
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı öncesi taktik çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 26 Aralık Pazar günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idmana ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan futbolcular, üç gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.

Çift kale maç sonrası yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman sona erdi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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