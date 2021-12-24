FENERBAHÇE HABERİ: Fatih Terim sözleri olay olmuştu! İşte Fenerbahçe'in yeni hocası: Andrea Pirlo... (FB spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişat sonrası teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Yeni hoca arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler için İtalyan basınından bomba bir iddia geldi. İtalyan basını teknik direktör Andrea Pirlo'nun Fenerbahçe teknik direktörlüğü için bir seçenek olduğunu yazdı.

Calciomercatoweb.it sitesinin haberine göre; Pirlo'nun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Transfer piyasası, Pirlo için yurt dışında yeniden başlıyor. Fenerbahçe, Pirlo için bir seçenek olabilir.





Terim'in Milan'dan eski öğrencisi olan Andrea Pirlo, yazdığı kitapta Galatasaray teknik direktörünü eleştirmişti.

Pirlo, Terim için yazdığı kitapta; "Canının istediği her şeyi yapabildiği, daha düşük profilli takımlarda görev almıştı ama burası Milan'dı. Burada bazı hareketlerin tolere edilmeyeceğini herkes bilirdi. Mesela; öğle yemeğine canı isteyince geç katılıyordu. AC Milan'ı temsil etmesi gereken resmi aktivitelere kravat takmadan gelebiliyor; sonra bu aktivitelerden, evinde "biri bizi gözetliyor" seyretmek için kimseye haber vermeden erkenden ayrılıp, Galliani'yi masasında tek başına bırakıyordu. Kendisini tesislerde John Travolta gibi garip, cafcaflı ve renkli kıyafetler giyerken görüyorduk" demişti.