Spor yazarları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Beşiktaş beraberliği sağladığında 73'e 27 topun sahibiydi. Üç pas üst üste yaptırmadı rakibine. Szalai'nin sol bekliğinde, Ghezzal sahanın parlayan ismi olma şansını yakaladı. Fenerbahçe adına en güzel şey, taraftarının doldurduğu tribünler. Derbinin ne demek olduğunu teknik adamından çok diye bilen, yönetiminin vizyonunun çok daha önünde olan bir taraftar var. Bu takıma, böylesine "yetersize" teslim edip, seyreden Başkan Ali Koç seyirci isyanını doğru değerlendirsin. "Düzeltsin" bu işleri...

REHA KAPSAL - KİMLİKSİZLİK! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın derbiye gelene kadar saha içi ve dışında ciddi sıkıntıları vardı. İki tarafın da alacağı bir galibiyet çok az zirve yarışı için ümitleri artırsa da camia ve taraftarlarına bir nebze kendilerini affettirmek adına önemliydi. İki takımın çıkan ilk 11'ine baktığımızda her iki kadroda kaleden başlayarak hücumdaki son adamlarına kadar oyuncu profilleri hem fiziksel, hem teknik, hem de yetenek olarak ayrı ayrı özelliklerdeydi.