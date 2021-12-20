Spor yazarları Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi!

Fenerbahçe iki defa öne geçti. Ama bunu tutamamasının en büyük nedeni doğru dengeli bir savunma anlayışının olmayışı. Gerçi bu öne geçişler Pereira gibi korkak bir teknik adam için idealdi. Daha çok kendi ceza sahasına yaklaşıp derinlemesine savunma yapan bir oyun anlayışı zaten Pereira'nın sezon başından beri en büyük yanlıştı. Bu durum takımın şampiyonluktan uzakta kalması gibi derbide de galip gelememesinin en baş faktörüydü.
Pereira yetenekli, becerili, saha içinde problemi çözen, oyuncu üzerinden oyunu çözmek isteyen, proaktif futbol oynatmayı düşünen bir teknik adam geçmişte de olmamıştı. Şimdi de bunu sahaya yansıtamadığı gibi bu açıdan kendini güncelleyemeyen bir antrenör profilidir.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın en büyük eksiklikleri sezon başından beri şu; Modern futbol, göze hoş gelen dengeli bir oyun talep ediyor. Modern takımların nasıl baskı yapacağını, hücum ve savunma geçiş oyunlarını nasıl uygulayacağını, set hücumunda nasıl organize olacaklarını, oyunu nasıl dengede tutup, topa nasıl sahip olup, kaybettiğinde de topu nasıl geri alacağını iyi anlamış olmaları gerekiyor. Hem teknik direktör istikrarsızlığı, hem de kötü performans, kötü oyun, kötü planlar, kötü alışkanlıklar, kötü oyun kuralları ve prensipleri, iki takımın da sezon başından beri 'kimliksiz' bir oyun hüviyetinde olmasının baş sebebidir.