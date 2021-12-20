Fenerbahçeli taraftarlardan yönetime tepki

Dev derbi 2-2 beraberlik sona ererken, Fenerbahçeli taraftarlar çileden çıktı. Daha önce Başkan Ali Koç ve yönetimine karşı tavır almayan tribünler, bu sefer hep bir ağızdan istifa tezahüratları yaptı. Taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Derbinin uzatma dakikalarının son anlarında "Yönetim istifa" şeklinde başlayan tezahürat, daha sonrasında "Ali Koç istifa" şeklinde tüm tribünler tarafından Kadıköy'de yankılandı.



TRİBÜNLER SUSMADI

Fenerbahçeli futbolseverler, hakem Fırat Aydınus'un son düdüğüyle birlikte daha da güçlü bir şekilde istifa tezahüratlarını sürdürdü. Tribünler, sarı-lacivertli futbolcuları da hedef alıp, ıslıkladı ve yuhaladı. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe yönetimine büyük bir tepki gösterip saha sonuçlarından duydukları rahatsızlığı ilk kez bu kadar yüksek bir sesle dile getirdi. Bu tepkinin kapalı gişe oynanan derbide yaşanması da ayrıca dikkat çekiciydi.



İZDİHAMA KOÇ ENGEL OLDU

Derbide taraftarlar tribündeki yerini almak için kapı girişlerinden geçmek isterken bu noktada uzun kuyruklar oluştu. Yaşanan yoğunluk üzerine bir süre kapılar açılmazken, bu noktada taraftarlar 'Yönetim uyuma, taraftara sahip çık' tezahüratları yaptı. Yaşananların ardından Başkan Ali Koç, 'Okul Açık' olarak bilinen tribün girişine giderek durumun düzeltilmesi için talimat verdi. Yoğunluk diğer kapılarda da yaşanırken, taraftarlar derbiye dakikalar kala stadyuma giriş yapabildi.



"KOSKOCA KULÜBÜ NE HALE GETİRDİN"

Tepkilerin dinmediği, tribünlerde taraftarlar arasında olayların çıktığı derbide, sarı-lacivertliler adeta çileden çıktı. Kadıköy'de tribünler, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin? Koskoca kulübü ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulundu.