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Fener kaçtı Kartal yakaladı!

Kanarya, Mesut Özil (P) ve Berisha ile iki kez öne geçti. Beşiktaş, Josef’le (2) yanıt verdi. İki dev zirveden 2’şer puan daha uzaklaştı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Fener kaçtı Kartal yakaladı!
Spor Toto Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da zirveden 2'şer puan daha uzaklaştı. Lider Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki fark 14 puana yükselirken, Beşiktaş ile ise 17 puana ulaştı. Pozisyonu ve aksiyonu bol gecede ev sahibi Kanarya, 14'te Mesut Özil'le öne geçti. Larin'in ceza sahasında eltop buluşmasında hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Atışı kullanan Mesut Özil, sarı-lacivertlileri öne geçirdi. Beşiktaş 25. dakikada Josef ile skora denge getirdi. Berisha 30'da bir kez daha Fenerbahçe'yi öne taşıdı.

BATSHUAYİ DİREĞE!..

İkinci yarıda ataklarını sıkılaştıran Beşiktaş, 59. dakikada maçın yıldızı Josef de Souza ile bir gol daha buldu: 2-2. Son bölümde iki takım da yakaladığı fırsatları kullanamazken, Batshuai'nin bir şutunda ise top direkte patladı. Dev maç berabere sonuçlandı. Son 2 maçında 5 puan kaybeden Fenerbahçe gelecek hafta Vavacar Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Beşiktaş ise Vodafone Park'ta Göztepe'yi ağırlayacak.
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