Fenerbahçe'den Boca Juniors'a transfer çalımı! Angel ve Oscar Romero kardeşler...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme yeniden Angel - Oscar Romero kardeşler geldi.
Güney Amerika basınında yer alan habere göre, son olarak San Lorenzo'da görev alan ikili, kulüplerinden ayrıldı ve boşa düştü. Her iki futbolcu da bu gelişmenin ardından kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
F.BAHÇE DÜĞMEYE BASMIŞTI
Angel - Oscar Romero kardeşlerin San Lorenzo'dan ayrılığının ardından, Fenerbahçe temsilcilerinin her iki isim için de girişimlerde bulunduğu ifade edilirken, devreye Boca Juniors'ın da girdiği aktarıldı.