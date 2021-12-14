Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Boca Juniors'a transfer çalımı! Angel ve Oscar Romero kardeşler...

Fenerbahçe'den Boca Juniors'a transfer çalımı! Angel ve Oscar Romero kardeşler...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerle adı daha önce de anılan Angel - Oscar Romero'ya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Torcedores'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Angel - Oscar Romero kardeşler için transfer yarışına bir kez daha girdi. Boca Juniors'ın sadece Angel Romero'yu transfer etmek istemesinden dolayı operasyonun Arjantin temsilcisi tarafından zora girdiği ifade edildi. Bununla beraber, Kanarya'nın tüm şartları zorladığı kaydedildi. İşte detaylar... (Ömer Aykut Özaşkın - Dış haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 18:36 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 20:01
Fenerbahçe'den Boca Juniors'a transfer çalımı! Angel ve Oscar Romero kardeşler...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de gündeme yeniden Angel - Oscar Romero kardeşler geldi.

Fenerbahçe'den Boca Juniors'a transfer çalımı! Angel ve Oscar Romero kardeşler...

Güney Amerika basınında yer alan habere göre, son olarak San Lorenzo'da görev alan ikili, kulüplerinden ayrıldı ve boşa düştü. Her iki futbolcu da bu gelişmenin ardından kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Fenerbahçe'den Boca Juniors'a transfer çalımı! Angel ve Oscar Romero kardeşler...

F.BAHÇE DÜĞMEYE BASMIŞTI
Angel - Oscar Romero kardeşlerin San Lorenzo'dan ayrılığının ardından, Fenerbahçe temsilcilerinin her iki isim için de girişimlerde bulunduğu ifade edilirken, devreye Boca Juniors'ın da girdiği aktarıldı.

Fenerbahçe'den Boca Juniors'a transfer çalımı! Angel ve Oscar Romero kardeşler...

BOCA KARDEŞLERDEN 1'İNİ İSTİYOR
Arjantin temsilcisinin devreye girmesiyle beraber transferde kıyasıya rekabet oluşurken, sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Buna göre Boca Juniors, sadece Angel Romero'yu istiyor ve Oscar Romero'nun transferine sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'den Boca Juniors'a transfer çalımı! Angel ve Oscar Romero kardeşler...

F.BAHÇE BİR ADIM ÖNDE
Bununla beraber Fenerbahçeli yetkililer, birbirinden ayrılmak istemeyen iki isme de teklif yaptı ve transferde avantajlı konuma geçti. Her iki ismin de, ara transfer sezonunda kararlarını netleştireceği konuşuluyor.

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