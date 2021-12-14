Antep'ten çıkış yok!

Gaziantep FK, lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada Gaziantep'e galibiyet umuduyla gelen Fenerbahçe'yi de eli boş gönderdi. 3 gollü galibiyetle taraftarını coşturan kırmızı-siyahlılar, sahasında namağlup unvanını da sürdürdü. Süper Lig'de Gaziantep ekibi, lider Trabzon ve Konya'yla birlikte evinde bileği bükülmeyen 3 takımdan biri oldu. Erol Bulut'un öğrencileri, Gaziantep'te 6 galibiyet, 2 beraberlik elde etmeyi başararak geçit vermedi.

GAZİANTEP'TE 20 PUAN

Deplasmanda sadece 1 beraberliği bulunan Gaziantep FK, topladığı 21 puanın 20'sini sahasında kazandı. Antalya, Başakşehir, Altay, K.Paşa, son olarak da şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Fenerbahçe'yi mağlup eden Antep, Beşiktaş ve Giresun maçlarında ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Puanını 21 yapan Güneydoğu takımı, ligde 13. basamağa yükseldi.

43 METRELİK TARİHİ GOL

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında tarihe geçen bir golle öne geçti. 8. dakikada Joao Figueiredo, inanılmaz bir golün altına imza attı. Sarılacivertliler atağa çıkarken Gustavo topu kaptırdı. Kaleci Berke'nin önde olduğunu gören Brezilyalı golcü, orta saha yakınlarından kendisine gelen topla müthiş bir şut çıkardı. Bu şuta önde yakalanan Berke, topa uzanamadı ve golü ağlarında gördü. 25 yaşındaki sambacının ağlara gönderdiği golde mesafe 43.3 metre olarak ölçüldü ve bu gol Süper Lig'de şu ana kadar en uzun mesafeden atılan gol olarak kayıtlara geçti.

2. YARI İYİYDİK 4-5 DE OLURDU

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, F.Bahçe karşısında farkı kaçırdıklarını vurguladı. Bulut, "Maça iyi başladık ama golden sonra takımımız istemediğim şekilde defansa yaslandı. 2. yarıda daha iyiydik. Kaçırdığımız net pozisyonlar var. 4-5 de olabilirdi" diye konuştu.

EROL BULUT İNTİKAM ALDI

Geçen sezon F.Bahçe'den sezon bitmeden gönderilen Erol Bulut, eski takımından intikam aldı.

CAULKER'DAN EKSTRA KATKI

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gönderdiği Steven Caulker, eski takımına karşı ilk 11'de görev aldı. Erol Bulut yönetiminde kırmızı-siyahlıların vazgeçilmez isimlerinden olan İngiliz stoper, 90 dakika boyunca savunmada kritik müdahalelerde bulunurken, tribünlerden alkış aldı.