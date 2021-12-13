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Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag!

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu... Sarı-lacivertliler, play-off turunda Çek ekibi Slavia Prag ile eşleşti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:37 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:37
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Slavia Prag!

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu...Sarı-lacivertliler, play-off turunda Çek ekibi Slavia Prag ile eşleşti.

MAÇLAR 17 VE 24 ŞUBAT'TA

Fenerbahçe, Slavia Prag'la ilk karşılaşmasını 17 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat'ta Prag'da oynanacak.

İŞTE TÜM EŞLEŞMELER:

Marsilya-Karabağ
PSV-Maccabi Tel-Aviv
FENERBAHÇE-Slavia Prag
Midtjylland - PAOK
Leicester City - Randers
Celtic-Bodo/Glimt
Sparta Prag - Partizan
Rapid Wien - Tottenham/Vitesse

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