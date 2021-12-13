Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi tarihte? Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi tarihte? Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde D grubunu 3. sırada tamamlayan temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti. Bu eşleşmenin ardından futbolseverler arama motorlarında Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman? gibi sorgular yapıyor. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi tarihte? Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:49 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 16:51
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi tarihte? Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde D grubunda mücadele eden ve Eintracht Frankfurt ile Olympiakos'un ardından grubu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. Temsilcimiz, Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti. Futbolseverler müsabakanın oynanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi tarihte? Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman?

FENERBAHÇE'NİN UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak ilk maç 17 Şubat 2022'de Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 24 Şubat 2022'de Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Eden Stadyumu'nda oynanacak.

DİĞER
Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'den flaş evlilik açıklaması! Bunu kimse beklemiyordu...
Kıvanç Tatlıtuğ'un çıplak resimleriyle yüzleştirilince verdiği yanıtla şoke etmişti Erkan Özerman'ın videosu ifşa oldu: 'Kapat önünü o...u'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor