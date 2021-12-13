Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçları ne zaman? Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi tarihte? Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde D grubunda mücadele eden ve Eintracht Frankfurt ile Olympiakos'un ardından grubu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. Temsilcimiz, Çekya ekibi Slavia Prag ile eşleşti. Futbolseverler müsabakanın oynanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Slavia Prag maçı hangi tarihte? Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman?

FENERBAHÇE'NİN UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanacak ilk maç 17 Şubat 2022'de Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 24 Şubat 2022'de Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan Eden Stadyumu'nda oynanacak.