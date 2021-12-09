UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki son maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalarak grubu 3. sırada tamamladı ve UEFA Konferans Ligi'ne kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertlilerin play-off turunda oynayacağı rakibi kura çekimi sonrası belli olacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nde grubu 2. sırada bitiren takımlardan biriyle eşleşecek.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ: M. Tel Aviv, Partizan, Bodo Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Vitesse, Karabağ

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde 13 Aralık Pazartesi TSİ 18.00'de gerçekleştirilecek. Play-off maçları 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE FORMAT NASIL?

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.