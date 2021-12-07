Galatasaray - Fenerbahçe kadın futbol maçı ne zaman? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tek galibinin 'Kadınlar ve Türk Sporu' olacağı özel bir maç yapacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak tarihi maçın biletleri 5 TL ve 10 TL'lik fiyatlarla satışa çıktı. Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak ikinci maç ise 2022 yılında belirlenecek bir tarihte Ülker Stadyumu'nda yapılacak.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Tarihi karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelecek.