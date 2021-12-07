Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan müjdeli haber!

Çaykur Rizespor maçının 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı sahada aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalaryla başladıkları idmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.



