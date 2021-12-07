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Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan müjdeli haber!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sevinci yaşanıyor. UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak sarı-lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Kanarya'nın resmi sitesinden yaptığı açıklamada; Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı olarak çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 15:09 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021 Salı 15:13
Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan müjdeli haber!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında 9 Aralık Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan müjdeli haber!

Çaykur Rizespor maçının 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı sahada aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalaryla başladıkları idmanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdü. Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe'ye Mert Hakan Yandaş'tan müjdeli haber!

MERT HAKAN ÇALIŞMALARA BAŞLADI!
Altay Bayındır takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla yaptığı çalışmaları sürdürdü. Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.

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