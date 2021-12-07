'Cincon' sözü tepki çekmişti! Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik'ten açıklama geldi

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 7-0 yendiği maçın ardından soyunma odasındaki sözleri sarı-kırmızılı camia tarafından tepki çeken Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik, özür diledi.

İşte o açıklama:

Bugün, Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte değerli rakibimizin nazik ev sahipliğinde, Türkiye'nin en büyük iki kulübü olarak ortaya çok önemli bir duruş koydu.

Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Galatasaray Spor Kulübü'ne ve camiasına, başta Sn. Başkan Burak Elmas olmak üzere teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca maç sonunda soyunma odasındaki aile içi konuşmam sırasında yaşanan dil sürçmesiyle oluşan talihsiz durumun rakibimize karşı herhangi bir maksatla yapılmadığını ifade etmek isterim.

Bu konunun, maçın öneminin üzerine geçmesi sebebiyle duyduğum samimi üzüntüyü başta Galatasaray Spor Kulübü ve tüm kamuoyu ile paylaşıyorum.