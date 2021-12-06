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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Jordan Amavi için Sampaoli konuştu! Transfer...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı bilinen Jordan Amavi hakkında Marsilya kulübü teknik direktörü Jorge Sampaoli konuştu. Arjantinli teknik adam yaptığı konuşmada, oyuncusunun ayrılığına dair açık kapı bıraktı. İşte o sözler... (Ömer Aykut Özaşkın - Dış haberler)

ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 12:38
Fenerbahçe'nin transfer hedefi Jordan Amavi için Sampaoli konuştu! Transfer...

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı iddia edilen Jordan Amavi ile ilgili Marsilya kulübü teknik direktörü Jorge Sampaoli konuştu. İşte o sözler;

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Jordan Amavi için Sampaoli konuştu! Transfer...

"Geçen sezon (Amavi) çok sakatlandı, bu yüzden onu pek değerlendiremedik. Sezon başında da bizim oyun sistemimize ilişkin sorunları vardı. Fazla oynayamadı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi Jordan Amavi için Sampaoli konuştu! Transfer...

Takımdan ayrılmak isteyen diğer oyuncular gibi, kendine bir çıkış yolu bulabilir. Bu ay neler olacağını göreceğiz, Jordan ya da diğer oyuncuların akıbetine dair."

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