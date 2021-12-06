Fenerbahçe'nin transfer hedefi Jordan Amavi için Sampaoli konuştu! Transfer...

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna katmak için girişimlerde bulunacağı iddia edilen Jordan Amavi ile ilgili Marsilya kulübü teknik direktörü Jorge Sampaoli konuştu. İşte o sözler;

"Geçen sezon (Amavi) çok sakatlandı, bu yüzden onu pek değerlendiremedik. Sezon başında da bizim oyun sistemimize ilişkin sorunları vardı. Fazla oynayamadı.