Nani dönmek istiyor

MLS ekiplerinden Orlando City ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani için dün önemli bir iddia vardı. 35 yaşındaki Portekizli oyuncunun sarı-lacivertlilere dönmek istediği ileri sürüldü. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk görev döneminde Çubuklu'yu giyen tecrübeli futbolcunun yarım sezon oynamak istediği ileri sürüldü.
MLSekiplerinden Orlando City ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani için dün önemli bir iddia vardı. 35 yaşındaki Portekizli oyuncunun sarı-lacivertlilere dönmek istediği ileri sürüldü. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki ilk görev döneminde Çubuklu'yu giyen tecrübeli futbolcunun yarım sezon oynamak istediği ileri sürüldü. Fenerbahçe'de 47 resmi maça çıkan Nani, bu karşılaşmalarda 12 gol, 13 asistlik performans sergilemişti. Nani, son takımı Orlanda City'yle de son sezonunda 30 maçta 10 gol attı, 7 de asist yaptı.