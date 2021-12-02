Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Ve açıkladı!

Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre sevk yapılmış. Yani, saldırıdan dolayı yapılmış. Bu, son yıllarda yapılan bir ilk. Görüntüden sevk yapıldı. Yayıncı kuruluşun görütüsüyle yapılan bir sevk bu. Temsilci raporunda da yer alan bu hadise, İrfan Can'ı 5 ile 10 maç arasında bir cezayla karşı karşıya bıraktı.

Aslında 5 ile 10 arasında ceza demememiz lazım, çünkü Disiplin ve Tahkim Kurulu'muz, minimum, en düşük ceza neyse onun üzerinden gidiyor. İrfan Can da, 5 maçlık bir ceza ile karşı karşıya kalmış oldu.