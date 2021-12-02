Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Ve açıkladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye konuk olurken, mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ermişti. Maç sonrası, İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya arasında yaşananlar, gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.
Maç sonrası görüntüler medyaya sızdırılırken, İrfan Can Kahveci için 5 ile 10 maç arası ceza alacağı gündeme gelmişti. Pekii, Fenerbahçe'nin yıldızı 5-10 maç arası takımından ayrı mı kalacak? Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, gazeteci Tahir Kum'a bu soruyu sordu. İşte o sözler...
"İrfan Can Kahveci olayını tüm kamuoyu, Futbol Federasyonu'nun Hukuk Müşavirliği'nin yaptığı açıklama ile öğrendi. Bu medyaya yansımış bir hadise değildi. Hadiseyi biz sevk yapılınca öğrendik.