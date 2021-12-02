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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Ve açıkladı!

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin Göztepe ile oynadığı müsabakada, İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya arasında yaşanan gerginlik, maça damga vurmuştu. Maç sonrasında İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya arasındaki yaşananlar, kamera kayıtları, medya ile paylaşılmış ve gündem olmuştu. Peki, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Atakan Çankaya ile yaşadığı fiziki tartışma sonrası ceza alacak mı? İrfan Can Kahveci'ye 5-10 maç arası ceza yolda mı? Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, Futbol Plus'ta bu konuyu gazeteci Tahir Kum'a sordu. İşte o sözler ve İrfan Can'a dair flaş detaylar...

ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2021 Perşembe 16:06
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Ve açıkladı!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe'ye konuk olurken, mücadele 1-1'lik beraberlikle sona ermişti. Maç sonrası, İrfan Can Kahveci ve Atakan Çankaya arasında yaşananlar, gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Ve açıkladı!

Maç sonrası görüntüler medyaya sızdırılırken, İrfan Can Kahveci için 5 ile 10 maç arası ceza alacağı gündeme gelmişti. Pekii, Fenerbahçe'nin yıldızı 5-10 maç arası takımından ayrı mı kalacak? Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın, gazeteci Tahir Kum'a bu soruyu sordu. İşte o sözler...

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Ve açıkladı!

"İrfan Can Kahveci olayını tüm kamuoyu, Futbol Federasyonu'nun Hukuk Müşavirliği'nin yaptığı açıklama ile öğrendi. Bu medyaya yansımış bir hadise değildi. Hadiseyi biz sevk yapılınca öğrendik.

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Ve açıkladı!

Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesine göre sevk yapılmış. Yani, saldırıdan dolayı yapılmış. Bu, son yıllarda yapılan bir ilk. Görüntüden sevk yapıldı. Yayıncı kuruluşun görütüsüyle yapılan bir sevk bu. Temsilci raporunda da yer alan bu hadise, İrfan Can'ı 5 ile 10 maç arasında bir cezayla karşı karşıya bıraktı.

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Ve açıkladı!

Aslında 5 ile 10 arasında ceza demememiz lazım, çünkü Disiplin ve Tahkim Kurulu'muz, minimum, en düşük ceza neyse onun üzerinden gidiyor. İrfan Can da, 5 maçlık bir ceza ile karşı karşıya kalmış oldu.

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Ve açıkladı!

Buradaki hadisede, hukuken teknik bir bilgi verelim; Rakip futbolcunun kendisine bir söylemi ve eylemi olmasından dolayı, yine ilgili disiplin talimatının, 12. ve ya 11. maddesinde olması lazım, bu ceza 5 maçın altında olacaktır diye düşünüyorum.

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Ve açıkladı!

Geçmişte Galatasaraylı Rodriguez, 3 maç ceza almıştı saldırı eyleminden dolayı. Saldırıdan sevk edilmiş bir futbolcu, saldırıdan ceza alacak diye bir zorunluluk yoktur. Disiplin Kurulu karar verecek ve sevkin türünü değiştirebilir. Sportmenliğe aykırı hareket veya kavga da diyebilir. Bunun altını çizelim.

Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci kaç maç ceza alacak? Ve açıkladı!

5 maçlık veya 4 maçlık bir ceza beklemiyorum. 2 ve ya 3 maçlık maksimum bir ceza gelebilir."


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